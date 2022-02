L’Europe met le paquet dans les puces, Faurecia grossit avec Hella, boom des exportations de cosmétiques… Les 7 bonnes nouvelles de la semaine

1. L’Europe met le paquet dans les puces

L’Europe tente de reprendre pied dans les semi-conducteurs. Consciente de la dépendance des pays du Vieux Continent aux exportations de puces, la Commission européenne a présenté son très attendu plan « Chips Act ». Cette stratégie prévoit une enveloppe de plus de 40 milliards d’euros pour doubler à 20% le poids de l’Europe dans la production mondiale de puces à l’horizon 2030. Un sacré défi.

2. Les exportations de cosmétiques made in France explosent

Le déficit commercial français a atteint un niveau record en 2021. Mais certaines filières tirent leur épingle du jeu, à l’image de la cosmétique. A rebours de la tendance globale, le secteur a enregistré un record d’exportations en 2021, à 16,2 milliards d’euros pour un solde positif de 12,9 milliards. Une bonne nouvelle que décrypte le délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté (Febea).

3. Faurecia change de dimension avec Hella

Un nouveau géant de l’auto est né. En créant Forvia, Faurecia et Hella revendiquent la place de septième équipementier mondial. Grâce à ce rachat, Faurecia vise 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Dans une interview accordée à L’Usine Nouvelle, le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, s’est félicité d’une acquisition « très rare » en pleine transformation du secteur.

4. Eramet fait le plein de lithium en Alsace

Avec l’électrification des voitures, le lithium est le nouvel or noir (ou plutôt blanc) de l’automobile. Aussi stratégique que les semi-conducteurs évoqués précédemment, l'extraction de ce métal a connu une première en Alsace. Réunis dans le cadre du projet de recherche Eugeli, Eramet et huit autres partenaires sont parvenus à produire plusieurs kilos de lithium d’origine géothermale.

5. Energy Observer veut changer d’échelle

Après avoir réalisé un catamaran sans émission en 2017, Energy Observer passe à une plus grande échelle en développant un cargo capable de transporter 5000 tonnes de marchandises. Ce navire sera propulsé à l'hydrogène et au vent.

6. ArcelorMittal ouvre un nouveau digital lab

Et de deux. Après le premier centre de Dunkerque (Nord), spécialisé dans la maintenance, la qualité et l’intelligence artificielle, ArcelorMittal ouvre un second digital lab à Uckange (Moselle). Cette nouvelle structure sera consacrée à l’énergie, la sécurité et l’environnement. Objectif : diffuser les technologies du numérique au sein des équipes d’ArcelorMittal, mais aussi dans les PME et les grandes écoles.

7. Novo Nordisk investit dans son usine de Chartres

Novo Nordisk, leader mondial des traitements contre le diabète, va investir 18 millions d'euros dans un nouveau laboratoire de contrôle à Chartres (Eure-et-Loir). L'usine de l’industriel danois, qui emploie 1200 salariés, prévoit par ailleurs de recruter 150 personnes en 2022, dans toutes les catégories de personnel, de l'opérateur à l'ingénieur, en passant par un profil en pénurie dans le département : le technicien de maintenance.