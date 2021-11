L'Europe met fin au mécanisme d’autorisation d’exportations de vaccins anti-Covid

Les exportations de vaccins anti-Covid produits au sein de l’Union européenne ne seront plus soumis à demande d’autorisation à partir du 1er janvier 2022. Il était prévu que le mécanisme de transparence et d’autorisation de ces exportations mis en place début 2021 dans l’UE expire au 31 décembre, ce qu’a bien confirmé l’UE le 26 novembre. Ce mécanisme sera toutefois remplacé par un autre, dit de surveillance, et destiné à collecter des données relatives aux exportations de ces vaccins produits sur le sol européen. Les producteurs ne seront donc plus soumis à des demandes d’autorisation d’exporter mais devront notifier les autorités douanières des Etats membres pour toutes leurs expéditions hors UE.