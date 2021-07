L'Europe joue son va-tout pour sauver Ariane 6 et son industrie spatiale

Ariane 6 et l’Europe spatiale sont à la veille d'un tournant historique. A moins d’un an du premier vol du futur lanceur européen prévu avant la fin du 1er semestre 2022, l’ESA (Agence spatiale européenne) a soumis à ses Etats membres une résolution pour garantir la pérennité d’Ariane 6. Au coeur de la proposition : une contribution à l'exploitation du lanceur et un engagement sur un nombre minimum de lancements institutionnels, soit un effort supplémentaire de l'ordre de 140 millions d’euros par an durant 6 ans.