L’Europe invitée à combler ses lacunes dans le circuit imprimé et l’assemblage électronique

Alors que la Commission européenne se prépare à lancer un vaste plan d’action en électronique, une étude réalisée par le cabinet français Decision Etudes & Conseil pour le compte d’IPC, l’association des filières de circuit imprimé et de production électronique, invite l’Europe à faire de l’électronique un atout dans sa reprise post-Covid pour améliorer la résilience et la compétitivité de son industrie. «Ce rapport vient s’inscrire dans la nouvelle politique industrielle que l’Union européenne veut mettre en œuvre pour favoriser la résilience de l’économie et la souveraineté de l’Europe », explique à L’Usine Nouvelle Léo Saint-Martin, consultant senior et associé chez Decision Etudes & Conseil, et principal auteur de l'étude.