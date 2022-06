L'Europe inquiète pour son approvisionnement en gaz après une explosion sur une usine de liquéfaction américaine

C’est un incident dont le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) aurait préféré se passer. Une explosion a touché mercredi 8 juin l’usine de liquéfaction texane de Freeport LNG, l’une des plus importantes aux Etats-Unis. D’après des images amateur et des clichés satellites, la déflagration aurait eu lieu sur un pipeline situé entre les trains de liquéfaction et les réservoirs. L’incendie semble avoir rapidement été maîtrisé. Peu de détails ont pour l’heure été rendus publics par l’entreprise et les autorités locales, sinon qu’aucun blessé n’est à déplorer et que le site va rester porte close pour «au minimum trois semaines».

