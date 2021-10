L’Europe inaugure en Bulgarie son troisième supercalculateur EuroHPC, signé Atos

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © EuroHPC Inauguration du supercalculateur européen Discoverer à Sofia, en Bulgarie

L’Europe du calcul intensif compte un nouveau supercalculateur en service. Il s’agit du Discoverer livré en mai 2021 par le constructeur français Atos au Sofia Tech Park, en Bulgarie, dans le cadre d’EuroHPC, l’entreprise européenne commune chargée de doter le Vieux Continent d’une infrastructure de calcul intensif de classe mondiale. Il a été inauguré le jeudi 21 octobre 2021 par Mariya Gabriel, Commissaire européenne en charge de l’innovation, de la recherche, de l’éducation et de la jeunesse, en présence de Dam Jensen, directeur général d’EuroHPC, et plusieurs officiel bulgares.

Basé sur l’architecture BullSequana XH2000 d'Atos, ce supercalculateur offre une puissance de calcul crête de 4,5 Petaflops (1 Petaflops vaut un million de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde). Il représente un investissement de 11,5 millions d’euros, cofinancé par EuroHPC et la Bulgarie. Il s’agit du supercalculateur le plus puissant en service en Europe de l’Est. Il pointe à la 91e place du Top 500, le classement de 500 supercalculateurs les plus puissants de la planète, publié en juin 2021.

Stimuler l'innovation en Europe

