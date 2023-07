L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert, rassurée sur l'emploi américain

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en hausse vendredi et à Wall Street, deux des trois indices étaient également dans le vert, un calme relatif étant revenu sur les marchés au lendemain d'une séance en forte baisse marquée par des craintes d'un resserrement monétaire prolongé.

Les investisseurs ont notamment été rassurés par le ralentissement des créations d'emplois le mois dernier aux Etats-Unis, le département américain du Travail ayant fait état de seulement 209.000 créations de postes, le rythme le plus faible en deux ans et demi, contre 306.000 en mai.

Le rapport officiel sur l'emploi témoigne cependant d'une stagnation du taux de chômage à 3,6% sur un an et surtout d'une accélération de la hausse du salaire horaire moyen à 4,4% sur un an.

"La croissance de l'emploi a ralenti mais reste trop forte pour justifier une pause prolongée de la Fed. Plus important encore, avec un salaire horaire moyen affichant une hausse surprise, les pressions salariales sont encore trop fortes", a déclaré Seema Shah, stratège chez Principal Asset Management.

"Le rapport d'aujourd'hui donnera à la Fed peu de raisons de s'abstenir dans la remontée de ses taux lors de la réunion de juillet", a-t-elle ajouté.

Ces données mitigées ont entraîné une certaine volatilité sur les marchés et au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,09%, tandis que le Standard & Poor's 500 avançait de 0,21% et le Nasdaq progressait de 0,52%.

En Europe, la séance a également été hésitante avant que le CAC 40 à Paris ne termine sur un gain de 0,42% à 7.111,88 points. Le Dax allemand a avancé de 0,48%. Le Footsie britannique, pénalisé par le compartiment des services aux collectivités, a fini en repli de 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,32%, le FTSEurofirst 300 a grappillé 0,02% et le Stoxx 600 0,1%.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a cependant reflué de 3,89% et le Stoxx 600 de 3,09%.

VALEURS

Dans l'actualité des sociétés cotées, l'action SES Imagotag a grimpé de 31,59% à la Bourse de Paris après un nouveau rapport de Gotham City, jugé moins négatif que redouté, selon des analystes.

Ailleurs en Europe, Coca Cola HBC, l'embouteilleur du groupe américain de sodas, a bondi de 5,09% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour cette année.

Clariant a pris 4,85% après la publication de ses résultats trimestriels, tandis que Just Eat Takeaway a perdu 2,07% à la suite de l'abaissement du conseil d'Exane.

A Wall Street, le fabricant de jeans Levi Strauss chutait de 7,13% après avoir revu jeudi soir à la baisse sa prévision de bénéfice annuel dans un contexte de hausse des coûts.

CHANGES

Après le rapport officiel sur l'emploi américain, le dollar recule de 0,76% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui s'affiche à 1,0964 dollar (+0,72%).

La livre sterling se négocie à 1,2832 dollar (+0,72%) au lendemain d'un plus haut de deux semaines, les marchés estimant que la Banque d'Angleterre (BoE) va devoir relever ses taux jusqu'à 6,5% au début de l'an prochain.

TAUX

Les rendements obligataires courts, les plus sensibles aux variations sur les taux d'intérêt, sont nettement retombés après le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

Le deux ans allemand a perdu en clôture environ cinq points de base, à 3,31%, contre 3,339% avant la publication du département américain du Travail.

Le rendement des Treasuries à deux ans reflue pour sa part de 7,5 points, à 4,9122%.

PÉTROLE

Le reflux des craintes sur les taux d'intérêt profite au marché pétrolier qui s'achemine vers une deuxième semaine consécutive de gains.

Le Brent avance de 1,62% à 77,76 dollars le baril, se dirigeant vers sa meilleure performance en clôture depuis le 24 mai. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,73% à 73,04 dollars.

Les deux références du pétrole devraient gagner sur l'ensemble de la semaine respectivement environ 4% et 3%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)