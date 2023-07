L'Europe hésite après une nouvelle salve de résultats

À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 7.346,94 points vers 07h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 progresse de 0,56% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,15%, le FTSEurofirst 300 grignote 0,08% et le Stoxx 600 avance de 0,11%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stagnation pour le Dow Jones, une baisse de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,7% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en légère hausse portée par le secteur des banques, dont l'indice a pris 1,70%, sa troisième session consécutive de gains et la huitième en neuf jours.

La tendance en Europe est hésitante, les indices boursiers naviguant légèrement dans le rouge ou le vert depuis l'ouverture, affectés notamment par le repli des valeurs technologiques et des groupes de semi-conducteurs dans le sillage du recul du secteur à Wall Street et à la Bourse de Tokyo.

IBM et Netflix ont fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel respectif inférieur aux attentes, tandis que la marge brute trimestrielle de Tesla a chuté à un plus bas de quatre ans. Dans les transactions hors séance à New York, les actions de ces trois groupes reculent. À Francfort, Netflix plonge de 8,2% et Tesla de 3,7%.

À Paris, STMicroelectronics (-1,84%) accuse la plus forte baisse du CAC 40 après l'annonce jeudi des prévisions du fabricant taïwanais de puces TSMC, qui anticipe une baisse de 10% de ses ventes cette année après un reflux de 23% de son bénéfice au deuxième trimestre.

Soitec, BE Semiconductor Industries, ASML et ASM International cèdent de 2,50% à 5,6%.

L'indice européen des "techs" abandonne 2,48%, plus forte baisse du Stoxx 600.

Dans les autres secteurs, Publicis, en tête du CAC 40, gagne 3,55% après le relèvement jeudi de ses prévisions annuelles, au lendemain de la dégringolade d'Omnicom, consécutive à la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Electrolux, premier fabricant européen d'appareils électroménagers, chute de 12,54% en raison d'une perte nette au deuxième trimestre sur fond de contraction de la demande. Toujours à Stockholm, les groupes suédois Volvo Cars (-3,52%) et Saab (+3,19%) connaissent des fortunes diverses après leurs publications.

À Londres, easyJet recule de 1,92% malgré un solide bénéfice trimestriel, tandis qu'à Zurich, le fabricant de parfums et d'arômes Givaudan perd 1,14% après avoir raté le consensus sur les ventes au premier semestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)