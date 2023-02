L'Europe finit février dans le rouge avec l'inflation

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et deux des trois principaux indices de Wall Street évoluaient également dans le rouge pour la dernière séance d'un mois de février marqué par un regain d'inquiétudes sur les taux d'intérêt en raison de la persistance de l'inflation et de la résistance des économies.

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,38% à 7.267,93 points. Le Footsie britannique a cédé 0,74% et le Dax allemand 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,23%, le FTSEurofirst 300 0,27% et le Stoxx 600 0,32%.

Sur l'ensemble du mois, le CAC 40 a cependant gagné 2,61% et le Stoxx 600 1,74%, grâce essentiellement à de bons résultats d'entreprises en Europe.

Les investisseurs ont en revanche été surpris aux Etats-Unis par la vigueur du marché du travail, la résistance de l'activité économique au regard des indicateurs PMI de février et l'accélération inattendue de l'indice des prix PCE en janvier, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed).

En Europe, les données sur l'inflation publiées mardi en France et en Espagne ont également montré une accélération inattendue en février, à respectivement 7,2% et 6,1% sur un an, entraînant une révision à la hausse des anticipations sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Les marchés tablent désormais sur une augmentation des taux de la BCE de 150 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui porterait le taux de dépôt à 4%.

Aux Etats-Unis, les traders évaluent à 23% la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed de 50 points de base en mars et ils attendent le pic des taux à 5,41% en septembre. BofA Global Research, pour sa part, voit ce taux culminer à près de 6%, contre 4,50%-4,75% actuellement.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment bancaire (+1,52%) a signé la meilleure performance du Stoxx 600 avec la remontée des rendements obligataires. La banque espagnole Santander, qui a annoncé son intention de reverser la moitié de ses bénéfices aux actionnaires sur trois ans, a grimpé de 4,82%.

Dans la distribution, Casino a fléchi de 3,61% et Ocado a plongé de 12,16%, les ventes trimestrielles en France du premier ayant déçu, tandis que le second a accusé une perte annuelle plus forte que prévu, sur fond d'inflation élevée.

Bayer, également affecté par la hausse des coûts, a reculé de 3,91%, d'autant que le groupe anticipe une baisse de son bénéfice d'exploitation cette année.

Le géant suisse de l'intérim Adecco a cédé 2,9% après avoir dit observer des signes de ralentissement des embauches depuis le début de l'année.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,48%, le Standard & Poor's 500 de 0,10%, tandis que le Nasdaq grignote 0,04%.

La séance est également marquée par la remontée des rendements obligataires alors que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, membre votant cette année du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, doit s'exprimer ce mardi.

Aux valeurs, les résultats trimestriels de Target (+2,29%) sont bien accueillis, tout comme les prévisions de Zoom Video Communications (+1,73%).

Norwegian Cruise Line, en revanche, chute de 11,51%, le croisiériste prévoyant un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché.

LES INDICATEURS DU JOUR

La consommation des ménages en France a rebondi plus que prévu en janvier, de 1,5%, selon l'Insee.

Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est creusé en janvier de 2,0% à 91,5 milliards de dollars, a annoncé le département du Commerce.

TAUX

Soutenus par les données sur l'inflation en France et en Espagne, les rendements du Bund allemand à dix ans et deux ans, références pour l'ensemble de la zone euro, ont fini en hausse respectivement de 4,8 points de base, à 2,63%, et six points, à 3,12%.

Aux Etats-Unis, les rendements de ces deux échéances progressent respectivement à 3,93% et 4,80%.

CHANGES

Le dollar s'achemine vers son premier gain mensuel (+2,5%) depuis septembre face à un panier de devises internationales.

L'euro est stable à 1,0606 dollar (-0,01%) après un gain de 0,6% lundi, tandis que la livre sterling se négocie à 1,21025 dollar (+0,33%), continuant de bénéficier de l'annonce lundi soir d'un accord sur le protocole nord-irlandais.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont soutenus par la perspective d'une nouvelle amélioration de l'activité manufacturière en Chine en février dans l'attente de la publication officielle des indices PMI mercredi.

Le Brent prend 1,77% à 83,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,4% à 77,5 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)