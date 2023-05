L'Europe finit en ordre dispersé, Wall Street monte

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi à l'issue d'une séance marquée par les interrogations sur la capacité des républicains et démocrates à trouver un compromis pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis sur sa dette.

À Paris, le CAC 40 a cédé 0,09% à 7.399,44 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,36% et le Dax allemand a gagné 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,18%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,15% et le Stoxx 600 0,15%.

Wall Street évolue pour sa part dans le vert depuis l'ouverture, avec la progression des banques régionales, de Target après ses résultats trimestriels et d'un certain optimisme des investisseurs sur le plafond de la dette.

Le Dow Jones, le S&P-500 et le Nasdaq Composite progressent d'au moins 0,5%.

Bien que les discussions entre le président Joe Biden et le leader républicain de la Chambre des représentants n'aient pas abouti à un accord sur le relèvement du plafond de la dette, elles semblent néanmoins avoir avancé dans le bon sens pour éviter un défaut des Etats-Unis.

Kevin McCarthy a même souligné qu'un accord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine. Les négociations reprendront dans les prochains jours.

"Les deux parties se parlent et elles ne semblent pas aussi têtues qu'il y a une semaine", a commenté Peter Tuz, chez Chase Investment Counsel. "Je suis optimiste, l'impasse sera résolu dans la dixième heure plutôt que dans la onzième"

VALEURS

En Bourse, Elior a dévissé de 22,82%, sa plus lourde baisse depuis septembre, le groupe de restauration collective ayant abaissé sa prévision de marge.

Dans le vert, Vallourec a gagné 8,55% après la publication d'une croissance des ventes trimestrielles de 46%.

Commerzbank a perdu 3,8% en raison d'un objectif de bénéfice net annuel inférieur aux attentes.

Toujours à Francfort, SAP a pris 0,84% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2025 et annoncé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros tandis que Siemens s'est adjugé 2,55% après avoir aussi revu à la hausse ses perspectives annuelles.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont fini en léger repli après trois séances de hausse: le Bund à dix ans allemand affichait un rendement de 2,334% et son équivalent français revenait à 2,916%.

Ceux des titres américains évoluaient dans une fourchette étroite, les investisseurs restant nerveux face au risque d'un défaut de paiement des Etats-Unis. Le rendement des Treasuries à dix ans, à 3,564%, gagnait 1,5 point de base.

CHANGES

Cette même préoccupation a permis au dollar d'inscrire un plus haut de sept semaines contre un panier de devises de référence. Le billet vert bénéficie également d'un recul des anticipations des traders sur une éventuelle baisse des taux de la Fed cette année.

L'euro recule de 0,27% à 1,0832.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, le Brent et le WTI gagnaient plus de 2%, à 76,51 et 72,48 dollars le baril respectivement.

A SUIVRE :

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)