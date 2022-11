L'Europe finit en hausse, rassurée sur la Chine, mais Wall Street hésite

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,04% (69,58 points) à 6.738,55 points, à Londres, le FTSE 100 a avancé de 1,01% et à Francfort, le Dax a pris 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une progression de 0,77%, le FTSEurofirst 300 de 0,88% et le Stoxx 600 de 0,63%.

Peu après la clôture en Europe, les indices américains évoluaient en ordre dispersé, le Dow Jones cédant 0,49% et le Standard & Poor's 500 0,09% tandis que le Nasdaq Composite progressait de 0,33%.

Jerome Powell doit s'exprimer sur la conjoncture économique, l'inflation et le marché du travail à partir de 18h30 GMT lors d'un débat organisé par la Brookings Institution. Il pourrait s'agir de sa dernière intervention publique avant la réunion de politique monétaire des 13 et 14 décembre, à l'issue de laquelle la Fed devrait de nouveau relever ses taux, la principale incertitude portant sur l'ampleur de la hausse.

En Europe, les actions ont profité de l'annonce d'un assouplissement des mesures en vigueur dans plusieurs quartiers de Canton, dans le sud de la Chine, et à Chongqing, dans le sud-ouest, qui a pris le pas sur un nouveau recul des indice PMI officiels chinois.

Les gains du jour permettent à l'indice Stoxx 600 d'afficher une progression de 6,75% sur l'ensemble du mois de novembre, sa deuxième performance mensuelle positive d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis août 2021.

Le CAC 40, lui, a repris 7,53% en novembre après 8,75% en octobre, ce qui ramène à 5,8% son repli depuis le début de l'année.

LES INDICATEURS DU JOUR

Dans la zone euro, l'inflation a ralenti en novembre à 10,0% après 10,6% en octobre selon la première estimation publiée par Eurostat.

Aux Etats-Unis, le secteur privé n'a créé que 127.000 emplois en novembre selon l'enquête ADP, un chiffre nettement inférieur au consensus, qui le donnait à 200.000. Par ailleurs, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre a été revue à la hausse en deuxième estimation, à 2,9% en rythme annualisé contre 2,7% attendu.

VALEURS

La perspective d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine a logiquement favorisé les secteurs de la cote européenne les plus exposés au marché chinois, comme ceux de l'automobile (+1,77%) ou des matières premières (+1,25%), mais surtout les valeurs du luxe comme LVMH (+5,03%), meilleure performance du CAC 40, et Hermès (+3,94%).

En baisse, Credit Suisse (-2,76%) a touché un plus bas historique à 2,816 francs tandis que le coût d'une garantie contre un risque de défaut continuait de monter, à plus de 400 points de base, plus de sept fois son niveau du début de l'année.

CHANGES

Orienté à la baisse pendant la première partie de la journée, le dollar reprend désormais du terrain face aux autres grandes devises (+0,05%), soutenu par les chiffres du PIB américain et l'anticipation par certains cambistes d'un discours toujours ferme de la part de Jerome Powell.

L'euro revient ainsi à 1,0318 dollar (-0,09%) après être monté à 1,0398 juste après les résultats inférieurs aux attentes de l'enquête ADP.

TAUX

Les rendements obligataires de référence pour la zone euro ont fini en hausse malgré l'annonce du ralentissement de l'inflation en zone euro, effaçant une partie de la baisse enregistrée la veille en réaction aux chiffres jugés rassurants sur la hausse des prix en Espagne et dans plusieurs Länder allemands.

Le dix ans allemand, qui avait chuté de près de huit points de base mardi, en a ainsi regagné trois à 1,933%.

Sur le marché américain, c'est la révision à la hausse du PIB qui favorise la remontée des rendements des bons du Trésor: le dix ans prend trois points à 3,7757%, le deux ans près de six points à 4,5289%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier, en hausse depuis le début de la journée, a accru ses gains après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une baisse de 12,6 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, la plus forte depuis juin 2019.

Le Brent gagne 2,72% à 85,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,77% à 80,37 dollars.

À SUIVRE JEUDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1743,51 +15,17 +0,88% -7,76%

Eurostoxx 50 3964,72 +30,28 +0,77% -7,76%

CAC 40 6738,55 +69,58 +1,04% -5,79%

Dax 30 14397,0 +41,59 +0,29% -9,37%

4

FTSE 7587,51 +75,51 +1,01% +2,75%

SMI 11127,7 +49,96 +0,45% -13,58

7 %

Les valeurs à suivre à Paris et

en Europe : [WATCH/LFR]

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 33711,4 -141,05 -0,42% -7,23%

8

S&P-500 3955,02 -2,61 -0,07% -17,02

%

Nasdaq 11018,9 +35,21 +0,32% -29,57

9 %

Nasdaq 100 11540,3 +36,91 +0,32% -29,29

6 %

Compte rendu de la séance à

Wall Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0322 1,0327 -0,05% -9,20%

Dlr/Yen 139,29 138,68 +0,44% +21,06

%

Euro/Yen 143,79 143,26 +0,37% +10,34

%

Dlr/CHF 0,9484 0,9538 -0,57% +3,97%

Euro/CHF 0,9791 0,9850 -0,60% -5,57%

Stg/Dlr 1,1960 1,1953 +0,06% -11,61

%

Indice $ 106,874 106,822 +0,05% +11,13

0 0 %

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1752,31 1749,73 +0,15% +15,51

%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 141,03 -0,35

Bund 10 ans 1,93 -0,02

Bund 2 ans 2,12 -0,02

OAT 10 ans 2,41 -0,01 +47,60

Treasury 10 3,77 +0,03

ans

Treasury 2 ans 4,53 +0,06

PETROLE

Cours Précéde Var Var.% YTD

nt

Brut léger US 80,50 78,20 +2,30 +2,94% +31,51%

Brent 85,29 83,03 +2,26 +2,72% +29,17%

(Rédigé par Marc Angrand)