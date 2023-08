L'Europe finit en hausse prudente avec l'emploi américain

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse prudente vendredi, alors que le marché digérait un rapport sur l'emploi américain montrant un marché du travail qui ralentit mais reste tendu malgré la hausse des taux d'intérêt.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,75% à 7.315,07 points. Le Footsie britannique a gagné 0,47% et le Dax allemand 0,37%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,66%, le FTSEurofirst 300 0,21% et le Stoxx 600 0,29%.

Le CAC 40 abandonne toutefois 2,16% et le Stoxx 600 2,44% sur la semaine, qui fut difficile avec notamment la contraction de l'activité manufacturière en juillet à son rythme le plus rapide depuis la pandémie de COVID-19.

Les marchés ont pris acte ce vendredi du rapport très attendu sur l'emploi américain. Les Etats-Unis ont créé moins d'emplois qu'attendu le mois dernier - 187.000 contre 200.000 estimés en moyenne par les analystes - tandis que la croissance des salaires, plus élevée qu'estimée, et la baisse du taux de chômage témoignent d'une économie résiliente et d'un marché du travail tendu.

"Le marché s'est affaibli, mais les salaires ont été un peu plus chauds, ce qui l'a en quelque sorte contrebalancé", a dit Alex Coffey, stratège senior en matière de trading chez TD Ameritrade.

Joost van Leenders, stratège senior investissement chez Van Lanschot Kempen, a toutefois dit que "rien ne change pour la zone euro, car le cycle d'inflation est un peu plus tardif en Europe".

Les marchés misent toujours sur une hausse de taux de la Banque centrale européenne de 25 points de base d'ici à la fin de l'année, a-t-il ajouté.

Les opérateurs s'attendent à le taux de dépôt culmine à 3,90% d'ici décembre, contre 3,75% actuellement, ce qui signifie que la BCE pourrait encore procéder à un nouveau tour de vis.

Dans la zone euro, l'inflation sous-jacente montre toutefois des signes de modération et a probablement atteint son pic, selon un article publié par l'institution de Francfort.

INDICATEURS DU JOUR

Le bond inattendu des commandes à l'industrie allemande en juin, en hausse de 7% alors que le consensus tablait sur un recul de 2%, a contribué à soutenir le sentiment de marché, les analystes ayant toutefois exprimé leurs doutes quant à la pérennité de la reprise car l'essentiel de la croissance est venu du secteur de l'aérospatiale.

"À cet égard, la hausse actuelle est difficilement soutenable", a déclaré Joerg Kraemer, chef économiste chez Commerzbank.

En zone euro, les ventes au détail ont baissé de 1,4% en juin, soit un recul moins marqué que prévu.

VALEURS

A Paris, Crédit Agricole a bondi de 6,14%, la plus forte hausse du CAC 40, après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et l'annonce d'un projet de rachat du gestionnaire de fortune belge Degroof Petercam.

Publicis a fini sur une baisse de 0,27%, plombé par l'avertissement sur les perspectives du groupe publicitaire WPP (-3,45%).

Ailleurs en Europe, A.P. Moller-Maersk, qui a mis en garde contre une baisse plus marquée cette année de la demande mondiale du transport maritime de conteneurs, a abandonné 4,8%.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York évoluait en hausse, soutenue par le refroidissement du marché de l'emploi américain et les signes de résilience économique, le Dow Jones gagnant 0,54%, le Standard & Poor's 500 0,50% et le Nasdaq Composite 0,65%.

Amazon grimpait de 10% après ses perspectives optimistes pour le troisième trimestre, tandis qu'Apple reculait de 3%, le fabricant de l'iPhone prévoyant une nouvelle baisse trimestrielle de ses ventes.

CHANGES

L'espoir que la banque centrale américaine freine sur les taux à la lumière du rapport sur l'emploi pèse sur le billet vert.

Il est en recul de 0,73% face à un panier de devises de référence, effaçant quasi tous ses gains de la semaine, tandis que l'euro prend 0,83% à 1,1035 dollar.

La livre sterling avance de 0,46 à 1,2772 dollar, après le relèvement, jeudi, du taux directeur de la Banque d'Angleterre.

TAUX

Les rendements en Europe ont légèrement baissé, dans le sillage de leurs équivalents américains après la publication des données sur l'emploi.

Le rendement du dix ans allemand, la référence dans la zone euro, a reculé d'environ deux points de base à 2,535%.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne plus de dix points de base à 4,0843% et celui à deux ans plus de sept à 4,8226%.

PÉTROLE

Le pétrole est en passe de connaître sa sixième semaine de hausse après que l'Arabie Saoudite et la Russie, respectivement deuxième et troisième plus grands producteurs de brut au monde, se sont engagés à réduire leur production en septembre.

Le Brent avance de 1,13% à 86,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,23% à 82,55 dollars.

A SUIVRE LUNDI:

(Rédigé par Diana Mandiá)