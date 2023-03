L'Europe finit dans le vert une séance volatile malgré l'inquiétude sur les taux

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, les principaux indices s'étant redressés au cours d'une séance volatile marquée par une inflation toujours très forte en zone euro et des données solides sur le marché du travail aux États-Unis.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,69% à 7.284,22 points. Le Footsie britannique a gagné 0,37% et le Dax allemand 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 a pour sa part fini en hausse de 0,53%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,5%.

Après avoir commencé la séance en baisse, les indices se sont redressés avec l'accalmie sur les taux en Europe et malgré l'incertitude concernant la politique monétaire.

Eurostat a montré jeudi qu'en excluant l'énergie et les produits alimentaires non transformés, les éléments les plus volatils, la hausse des prix est passée en février de 7,1% à 7,4%, ce qui plaide pour que la Banque centrale européenne (BCE) continue à augmenter ses taux d'intérêt.

Compte tenu de la ténacité de l'inflation, les marchés anticipent de plus en plus que la BCE, déjà engagée à relever ses taux d'un demi-point dans deux semaines, les portera à des niveaux plus élevés par la suite.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, interrogée jeudi par la chaîne de télévision espagnole Antena 3, a dit que des hausses supplémentaires sont "possibles" après mars, en fonction de données entrantes.

Le compte-rendu de la réunion de la BCE tenue début février et publié jeudi laisse également entendre que Francfort pourrait bien continuer à relever les taux au-delà de ce mois-ci.

Les investisseurs surveilleront vendredi la publication de l'indice de la production industrielle française et les chiffres du commerce extérieur allemand en janvier.

VALEURS

En Bourse, le fabricant de puces STMicroelectronics a abandonné 3,2%, lanterne rouge du CAC 40, et son rival Infineon -0,47%, après que Tesla a dit avoir trouvé le moyen d'utiliser nettement moins de carbure de silicium grâce à une technologie interne.

Affichant les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à Paris, Vallourec a grimpé de 6,1% et Technip Energies de 7% après leurs résultats.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones progresse de 0,26%, tandis que le Standard & Poor's 500 recule de 0,29% et le Nasdaq de 0,63%.

Tesla, qui n'a pas dévoilé de véhicule électrique abordable lors de sa journée investisseurs mercredi, abandonne près de 7%.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,67% à 1,0596 dollar, l'inflation en zone euro et les perspectives d'une approche plus agressive des banques centrales soutenant la hausse du dollar et des rendements obligataires.

L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises, progresse 0,48%.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a continué sa remontée jeudi, gagnant huit points de base à 4,081%, après que les chiffres sur les inscriptions au chômage aux États-Unis ont montré que le marché du travail restait solide. Le rendement à deux ans,, progresse pour sa part à 4,916%.

"La hausse s'est poursuivie sans relâche et chaque donnée supplémentaire ne fait que renforcer la dynamique", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

En zone euro, le dix ans allemand évolue au moment de la clôture en légère baisse à 2,750%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole montent jeudi, tout en réduisant leurs gains, les signes d'une forte reprise économique en Chine, premier pays importateur de brut, ayant été contrebalancés par les craintes concernant l'impact d'une éventuelle hausse des taux.

Le Brent LCOc1 avance de 0,62% à 84,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 0,82% à 78,33 dollars.

(Édité par Kate Entringer)