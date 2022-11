L'Europe finit dans le vert avec le rebond des matières premières

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi et Wall Street progressait également à mi-séance avec le rebond des matières premières et le reflux des craintes sur les taux d'intérêt à l'approche de la publication des comptes rendus des dernières réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,35% à 6.657,53 points. Le Footsie britannique a avancé de 1,03% et le Dax allemand a pris 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,60%, le FTSEurofirst 300 de 0,79% et le Stoxx 600 de 0,78%.

Les actions ont regagné une partie du terrain perdu dans les précédentes séances à la faveur d'achat à bon compte alors que les inquiétudes liées à l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine sont loin d'être terminées.

Pékin a fermé mardi des parcs, des centres commerciaux et des musées et d'autres villes chinoises ont repris les tests de dépistage de masse du coronavirus.

Mais à la veille de la publication des "minutes" de la réunion de novembre de la Fed avant celles jeudi de la BCE, les investisseurs ont semblé s'intéresser davantage à l'évolution du coût du crédit, une accalmie étant espérée dans sa remontée.

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné que la banque centrale américaine devait se montrer prudente pour éviter un "ralentissement douloureux", tandis que son homologue de l'antenne Cleveland, Loretta Mester, s'est prononcée en faveur d'un relèvement réduit des taux d'intérêt en décembre.

En zone euro, une enquête de Reuters a montré que la BCE devrait relever le mois prochain son taux de dépôt de seulement 50 points de base en décembre pour le porter à 2% après des hausses de 200 points au total depuis juillet.

VALEURS

Parmi les grands compartiments de la cote européenne le regain d'appétit pour le risque a profité surtout aux valeurs liées à l'énergie (+4,7%) et aux ressources de base (+2,69%), l'Arabie saoudite ayant démenti envisager d'augmenter la production de pétrole.

TotalEnergies, Vallourec, ArcelorMittal et Maurel & Prom ont pris de 2,61% à 9,58% à Paris, tandis qu'à Londres, BP, Anglo American, Glencore et Rio Tinto ont progressé de 1,66% à 6,51%.

Le sidérurgiste Thyssenkrupp a en revanche abandonné 4,33% après la réduction de la participation du fonds activiste Cevian à son capital.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,77%, le Standard & Poor's 500 de 0,64% et le Nasdaq de 0,34%.

Le compartiment de l'énergie, tombé lundi à un creux de quatre semaines, rebondit de 2,62%, en tête des onze principaux indices du S&P-500.

Aux valeurs, Best Buy s'envole de 10,87% après avoir dit mardi tabler sur une baisse moins importante qu'initialement prévu de ses ventes cette année. Apple gagne 0,48%, Best Buy ayant déclaré prévoir une pénurie d'iPhone dans ses magasins pour les fêtes de Noël dans un contexte de tensions dans la production en Chine au regard de la situation sanitaire dans le pays.

Walgreens Boots Alliance, dont l'action prend 2,62% après le relèvement de la recommandation de Cowen & Company à "surperformance", participe aussi à la bonne tenue des indices, tout comme Dell (+3,06%) et American Eagle Outfitters (+16,30%), qui ont également publié leurs comptes financiers.

Côté baisse, les résultats et perspectives de Zoom Video Communications (-6,51%) et Medtronic (-6,56%) sont jugés décevantes.

LES INDICATEURS DU JOUR

La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial doit ralentir à 2,2% en 2023 contre 3,1% cette année avant d'accélérer à 2,7% en 2024, a estimé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), revoyant légèrement à la baisse sa prévision pour cette année.

CHANGES

Aux changes, le dollar recule de 0,34% face à un panier de devises internationales alors que les craintes sur la situation sanitaire en Chine sont passées au second plan à la veille des "minutes" de la Fed.

L'euro en profite pour remonter à 1,0269 dollar (+0,27%), tandis que la livre sterling se traite à 1,186 dollar (+0,33%).

TAUX

Les rendements obligataires en Europe ont terminé globalement stables après leur repli de la veille sur fond d'inquiétude sur la croissance économique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a clôturé quasiment inchangé à 1,98% et celui à deux ans a pris 2,5 points de base à 2,10%.

Le rendement des Treasuries américains à dix ans s'affiche en repli de cinq points à 3,77% et celui à deux ans est inchangé à 4,52%, dans de faibles volumes d'échanges alors que Wall Street sera fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving et la séance écourtée vendredi.

PÉTROLE

L'Arabie saoudite a non seulement démenti envisager une hausse de la production de l'Opep+ mais elle a également laissé entendre que l'organisation et ses alliés pourraient prendre de nouvelles mesures pour équilibrer le marché, ce qui tire les cours pétroliers: le Brent gagne 2,17% à 89,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,05% à 81,68 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)