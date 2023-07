L'Europe finit dans le rouge sans Wall Street

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, sur de faibles variations en l'absence des investisseurs à Wall Street, la séance ayant été dominée par l'attentisme alors que seront publiés en fin de semaine plusieurs indicateurs clés.

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,23% à 7.369,93 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,11% et le Dax allemand a cédé 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,16%. Le FTSEurofirst 300 a cependant grignoté 0,06% et le Stoxx 600 a grappillé 0,07%.

Les marchés d'actions ont évolué durant la séance sur une note hésitante, passant alternativement dans le vert ou le rouge sur de faibles écarts, faute de direction claire, Wall Street étant fermée pour la fête nationale américaine.

En attendant la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs ont continué de digérer les propos "faucons" des banquiers centraux de ces derniers jours.

La déception des chiffres mensuels de l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis conjuguée à la forte remontée des cours du pétrole sur fond de baisse à venir de la production de plusieurs pays de l'Opep+, ont atténué l'espoir d'une économie insensible aux taux d'intérêt et ravivé les craintes d'une inflation qui pourrait être plus tenace que prévu.

Les publications mercredi et jeudi des données sur l'activité du secteur clé des services en Europe et aux Etats-Unis permettront d'y voir plus clair sur l'évolution de la conjoncture, avant le rapport officiel sur l'emploi américain prévu vendredi.

"La séance a été relativement calme, la journée fériée aux Etats-Unis pesant naturellement sur l'activité et les investisseurs qui sont restés avaient un oeil sur le rapport sur l'emploi de vendredi", a résumé Craig Erlam, analyste marchés chez OANDA.

VALEURS EN EUROPE

Parmi les grands compartiments de la cote européenne, les valeurs défensives de l'immobilier (+2,73%), de la santé (+0,53%) et des "utilities" (+0,17%) ont offert un peu de soutien aux indices.

Dans l'actualité des entreprises, l'action Casino a été suspendue mardi à la demande du distributeur qui doit publier un communiqué après la clôture de la Bourse alors qu'il a reçu lundi deux offres visant à renforcer ses fonds propres.

Alstom, en repli de 2,98%, a fini en queue du CAC 40, en raison des inquiétudes sur ses commandes, tandis que sur le SBF 120, Virbac a chuté de 9,04% après un "profit warning".

Ailleurs en Europe, le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's a reflué de 1,821% dans un contexte d'intensification de la concurrence malgré de solides ventes trimestrielles, tandis que le spécialiste allemand de semi-conducteurs Aixtron (-0,54%) a été pénalisé par la décision de la Chine de restreindre les exportations de métaux rares.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements à court terme et à long terme en Europe ont évolué en ordre dispersé, le deux ans allemand perdant 3,1 points de base, à 3,288%, tout en restant proche d'un sommet de 15 ans, tandis que le dix ans a gagné 2,2 points, à 2,455%.

Le rendement des "Gilts" britanniques à deux ans, qui a touché lundi un pic depuis juin 2008, refluait de 2,6 points, à 5,318%.

CHANGES

L'indice dollar, mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est stable (-0,03%).

L'euro s'échange à 1,0898 dollar (-0,12%) et la livre sterling à 1,27335 dollar (+0,34%). Le dollar australien, en hausse de 0,51% à 0,6705 dollar américain, profite de l'avertissement de la Banque centrale d'Australie (RBA) selon lequel ses taux ne sont pas encore arrivés au stade terminal.

PÉTROLE

Les cours pétroliers progressent fortement alors que l'Arabie saoudite et la Russie, deux membres de l'Opep+, ont décidé de réduire leur production de brut à compter du mois prochain.

"De toute évidence, les Saoudiens prennent des mesures proactives et préventives pour stabiliser le prix du pétrole brut et voir les cours atteindre 80 dollars le baril pour soutenir leurs budgets nationaux", souligne Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates.

Le Brent avance de 1,75% à 75,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,86% à 71,09 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)