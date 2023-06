L'Europe finit dans le rouge, pas de pause en vue de la BCE

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, à l'exception de Londres, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une nouvelle hausse de ses taux et que sa présidente Christine Lagarde a écarté tout pause imminente dans le resserrement de la politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,51% à 7.290,91 points et le Dax allemand 0,13%. Le Footsie britannique a avancé de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé sur une baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,13%.

La BCE a relevé jeudi ses taux d'intérêt d'un quart de point, comme attendu par les marchés, une huitième hausse d'affilée qui n'a pas empêché l'institution de Francfort de laisser la porte ouverte à d'autres, malgré les signes de faiblesse économique dans la zone euro et d'un début de ralentissement de l'inflation.

La BCE juge que l'inflation va rester au-dessus de son objectif de 2% jusqu'en 2025 inclus.

"La légère révision à la hausse des prévisions d'inflation de la BCE a soutenu les attentes d'un nouveau resserrement", a dit Massimiliano Maxia, stratège principal en matière de taux chez Allianz General Investment, en ajoutant que 25 points de base supplémentaires sont "plus que certains en juillet".

La décision de politique monétaire de la BCE intervient au lendemain de l'annonce par la Réserve fédérale américaine d'une pause dans le cycle des hausses de taux, mais son président Jerome Powell a utilisé un ton jugé "hawkish", avertissant de la possibilité de deux hausses de taux supplémentaires d'ici à la fin de l'année.

VALEURS

Aux valeurs, le détaillant de mode en ligne ASOS a grimpé de 14,7% après avoir fait état d'un retour à la rentabilité au troisième trimestre, tandis que H&M, optimiste pour juin après un recul de ses ventes sur les trois mois à fin mai, a avancé de 5,3%.

Dans la foulée, le compartiment européen de la distribution a affiché jeudi un gain de 0,32%.

Le compartiment du secteur technologique, sensible aux taux, a en revanche perdu 0,59%, tandis que les ressources de base ont abandonné 0,34%, affectées par le recul des prix des métaux en raison des données faibles concernant la production industrielle et les ventes au détail en Chine.

A Paris, Lagardère a perdu 2,04%, alors que les autorités européennes de la concurrence enquêtent sur les conditions dans lesquelles Vivendi (+0,1%) a bouclé le rachat de son concurrent.

A Zurich, SoftwareOne a bondi de 18,6% après une offre de rachat de 2,9 milliards de francs suisses (2,96 milliards d'euros) formulée par Bain Capital Private Equity destinée à retirer de la cote le groupe suisse de services informatiques.

Le groupe VAT a reculé de 4,3% après avoir annoncé diminuer le temps de travail de ses employés, une décision qui préservera ses marges mais envoie un signal négatif sur l'état de la demande.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York s'était retournée en hausse, le Dow Jones prenant 1,01%, le Standard & Poor's 500 0,74% et le Nasdaq Composite 0,58%.

Malgré une ouverture dans le rouge, les grandes capitalisations ont finalement bénéficié de la publication d'indicateurs économiques solides et du recul des rendements des emprunts d'Etat américains.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, l'Insee a publié jeudi les chiffres définitifs de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai, confirmant une première estimation de 5,1% en glissement annuel, avec notamment une baisse des prix de l'énergie et une moindre hausse des prix de l'alimentation. L'institut a par ailleurs abaissé sa prévision de croissance de la France pour le deuxième trimestre, à 0,1% contre 0,2% anticipé auparavant.

Aux États-Unis, plusieurs indicateurs économiques laissent entrevoir la vigueur de l'économie malgré les pressions inflationnistes et la hausse des taux d'intérêt : les ventes au détail ont augmenté de façon inattendue en mai, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables.

CHANGES

L'euro a atteint jeudi son plus haut niveau en plus de quatre semaines face au dollar après que la BCE a relevé ses taux d'intérêt et annoncé de probables hausses à venir.

L'euro se négocie à 1,0931 dollar, tandis que le billet vert, qui progressait à mi-séance soutenu par les déclarations de la Fed, s'est retourné en baisse (-0,6%) face à un panier de devises de référence.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans a grimpé de six points de base pour atteindre 2,504%, après un pic de 2,548% plus tôt en séance après les annonces de la BCE. Le rendement du Bund allemand à deux ans, particulièrement sensibles aux changements dans les attentes en matière de taux d'intérêt, a gagné 13 points de base, à 3,17%.

Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans reculent de plus de cinq et trois points de base à 3,73% et 4,66% respectivement, les investisseurs digérant les données économiques de jeudi et les répercussions des annonces de la Fed la veille.

PÉTROLE

Après le recul observé mercredi, les prix du pétrole progressent jeudi, encouragés par la baisse du dollar et la hausse de l'activité de raffinage chinoise en dépit des données économiques médiocres en provenance de Chine.

Le Brent cède 2,92% à 75,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 3,09% à 70,38 dollars.

A SUIVRE VENDREDI:

Les chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro pour le mois de mai seront publiés vendredi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)