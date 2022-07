L'Europe finit dans le rouge, les craintes sur le gaz russe pèsent

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance, la prudence dominant en raison des craintes concernant le gaz russe et des résultats d'entreprises décevants et à la veille d'un probable nouveau tour de vis monétaire de la Réserve fédérale.