L'Europe finit dans le rouge, les banques centrales à l'offensive

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, tandis qu'à Wall Street deux des trois indices évoluaient sur une note prudente à la mi-séance en raison des craintes sur l'évolution du coût du crédit, les principaux banquiers centraux, Jerome Powell en tête, continuant d'afficher un ton ferme dans la lutte contre l'inflation.

À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,79% à 7.203,28 points. Le Footsie britannique a perdu 0,76% et le Dax allemand 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,5% et le Stoxx 600 de 0,51%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,12%, tandis que le Standard & Poor's 500 avance de 0,07% et le Nasdaq de 0,48 %.

Jerome Powell a réitéré jeudi devant la commission bancaire du Sénat une grande partie des propos tenus la veille devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants selon lesquels il reste encore "un long chemin à parcourir" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Il a notamment estimé qu'une poursuite du resserrement monétaire était nécessaire malgré son impact éventuel sur l'emploi, notant devant le Sénat que l'inflation était plus difficile pour les classes laborieuses.

L'un des gouverneurs de la Fed, Michelle Bowman, a abondé dans le même sens en déclarant jeudi que "des hausses supplémentaires de taux" seraient nécessaires pour maîtriser une inflation qui s'est globalement stabilisée à un niveau élevé depuis la fin de l'année dernière.

Signe d'une demande qui ne faiblit pas malgré un objectif des taux des "fed funds" actuellement à 5,00%-5,25%, les statistiques publiées jeudi par la National Association of Realtors (NAR) montrent que les reventes de logement aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% à 4,3 millions d'unités en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.

En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) a surpris le marché en annonçant un relèvement plus important qu'attendu de son taux directeur, d'un demi-point de pourcentage, à 5%, l'inflation au Royaume-Uni ralentissant plus lentement que prévu.

La Banque nationale suisse (BNS) et la Norges Bank ont également accru dans la journée leurs taux directeurs respectifs, d'un quart de point et d'un demi-point, à 1,75% et 3,75%.

VALEURS

Le compartiment bancaire (-1,93%), généralement le plus susceptible de profiter d'une hausse des taux, a accusé la plus forte baisse du Stoxx paneuropéen, le renchérissement du coût du crédit augmentant le risque d'une récession.

Dans les valeurs individuelles, à Paris, l'opérateur de satellites SES a gagné 7,80% après l'arrêt des discussions avec Intelsat sur une éventuelle fusion. L'action de SES Imagotag, elle, a été suspendue jeudi après la publication d'une note par Gotham City Research, selon laquelle les comptes financiers du groupe français d'étiquetage électronique pour la grande distribution sont "trompeurs, incorrects et incomplets", des accusations rejetées par ce dernier.

Ailleurs en Europe, Ocado s'est envolé de 32,04% sur des rumeurs de rachat, tandis qu'Electrolux a perdu 4,19% après des informations selon lesquelles Midea a décidé de renoncer au rachat du groupe suédois d'électroménagers.

CHANGES

Le dollar profite de l'aversion au risque et de la perspective d'un prolongement du resserrement monétaire aux Etats-Unis, gagnant 0,36% face aux autres grandes devises

L'euro s'affiche à 1,0952 dollar.

La livre sterling, volatile après les annonces de la BoE, se négocie à la clôture en Europe à 1,2738 dollar (-0,24%), les cambistes s'interrogeant sur le prix à payer pour maîtriser l'inflation au Royaume-Uni.

Le franc suisse progresse à 0,8966 face au dollar après les décisions de la BNS.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain de 5,7 points de base, à 2,48%, et celui à deux ans a pris 8,5 points, à 3,27%, reflet des anticipations de relèvements des taux.

Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans et deux ans étaient également en hausse, respectivement à 3,7946% (+7 points) et 4,778% (+7,1 points).

PÉTROLE

Les cours pétroliers fléchissent en raison des craintes sur la demande au regard de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt des grandes banques centrales: le Brent cède 3,86% à 74,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 4,3% à 69,41 dollars.

A SUIVRE VENDREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)