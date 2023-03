L'Europe finit dans le rouge, craintes d'un effet domino sur les banques

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi et Wall Street était également dans le rouge en fin de matinée à New York dans une séance dominée par un regain d'incertitudes sur les banques avec notamment des attaques contre le titre Deutsche Bank malgré les tentatives des autorités de rassurer les investisseurs.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 1,74% à 7.015,10 points. Le Footsie britannique a cédé 1,26% et le Dax allemand a abandonné 1,66%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,82%. Le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 ont reflué chacun de 1,37%.

Sur l'ensemble de la semaine, ce dernier à cependant gagné 0,87% et le CAC 40 1,29%.

Après les déboires des banques SVB, Signature Bank et Credit Suisse, les investisseurs redoutent que Deutsche Bank soit la prochaine sur la liste. L'action de la première banque allemande a été massivement vendue vendredi tandis que le rendement de sa dette Additional Tier 1 (AT1) et le coût d'assurance contre un risque de défaut de paiement (CDS) ont fortement augmenté.

Face au regain de stress sur les marchés, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a assuré vendredi que les banques dans la zone euro étaient robustes et disposaient de positions solides en termes de capital et de liquidités. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron, réunis à Bruxelles à l'occasion d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, ont abondé dans le même sens. La veille, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait réaffirmé être prête à prendre de nouvelles mesures sur les dépôts bancaires des Américains.

"Il est certain que les régulateurs mondiaux et les banques centrales essaient de dissiper toutes les inquiétudes, mais je ne suis pas certain que les gens soient tout à fait convaincus", a souligné Brandon Pizzurro, directeur des investissements chez Guidestone Capital Management.

Signe de la nervosité, l'indice mesurant la volatilité aux Etats-Unis s'affichait à 22,67 points, tandis que son équivalent européen a fini sur un bond de 15,36% à 24,88 points.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment bancaire en Europe (-3,78%) a accusé la plus forte baisse sectorielle et un troisième repli hebdomadaire consécutif (-1,58%) avec notamment Deutsche Bank qui a dévissé de 8,53%.

Credit Suisse et UBS ont cédé respectivement 5,19% et 3,55%, pénalisées en outre par une information quant à une possible enquête des autorités américaines sur des aides présumées à des oligarques russes.

A Paris, Crédit agricole, BNP Paribas et Société générale ont abandonné de 2,06% à 6,13%.

Sur le SBF 120, Casino a plongé de 16,11% après l'abaissement de sa note de crédit par Moody's et sa maison mère, Rallye, a cédé 16,08%, l'agence de notation financière invoquant des pertes de parts de marché, une faible liquidité et un endettement élevé.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,06%, le Standard & Poor's 500 de 0,02% et le Nasdaq de 0,33%, dans une séance volatile.

Les principaux secteurs du S&P-500 sont dans le rouge avec un repli de 0,64% pour la finance et de 1,37% pour les banques.

Les grandes banques américaines JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank Of America perdent de 0,63% à 2,40%, tandis que plusieurs banques régionales comme First Republic Bank, Pacwest Bancorp ou encore Western Alliance Bancorp cèdent également du terrain.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les PMI en zone euro ont montré une accélération inattendue de la croissance de l'activité du secteur privé en mars avec un indice composite à 54,1 après 52,0 en février.

En Grande-Bretagne, l'indice PMI composite a ralenti à 52,2, mais les professionnels sont devenus plus optimistes sur leurs perspectives pour l'année à venir.

Aux Etats-Unis, l'activité économique a accéléré en mars avec un PMI composite à 53,3 après 50,1 en février, tandis que les nouvelles commandes ont rebondi pour la première fois en six mois à 51,2 après 48,5 en février, selon les données officielles.

CHANGES L'aversion au risque tire le dollar qui prend 0,57% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se négocie à 1,076 dollar (-0,65%), malgré les bons chiffres des PMI en Europe.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule d'environ trois points de base à 3,36% et celui à deux ans d'environ cinq points à 3,74%, dans la perspective d'une modération des taux de la Fed au regard du contexte bancaire.

En Europe, le repli a été encore plus marqué, le rendement du Bund allemand à dix ans ayant fini en baisse de 6,2 points, à 2,12%, et celui à deux ans en recul de 12,1 points, à 2,37%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont affectés par les inquiétudes pour le secteur bancaire et les déclarations de la secrétaire américaine à l'Energie, Jennifer Granholm, sur les réserves stratégiques de brut du pays qui ont assombri les perspectives sur la demande.

Le Brent perd 1,57% à 74,72 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,47% à 68,93 dollars.

MÉTAUX

L'or, actif refuge, a dépassé vendredi le seuil des 2.000 dollars, avant de refluer à la clôture des Bourses en Europe à 1.986,47 dollars (-0,35%) l'once dans une séance également volatile.

A SUIVRE LUNDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1741,85 -22,70 -1,29% +3,78%

Eurostoxx 50 4130,62 -76,52 -1,82% +8,88%

CAC 40 7015,10 -124,15 -1,74% +8,36%

Dax 30 14957,23 -253,16 -1,66% +7,42%

FTSE 7405,45 -94,15 -1,26% -0,62%

SMI 10634,04 -84,50 -0,79% -0,89%

Les valeurs à suivre à Paris et en

Europe : [WATCH/LFR]

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 32105,63 +0,38 +0,00% -3,14%

S&P-500 3947,85 -0,87 -0,02% +2,82%

Nasdaq 11742,66 -44,74 -0,38% +12,19%

Nasdaq 100 12680,09 -49,15 -0,39% +15,91%

Compte rendu de la séance à Wall

Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

séance à Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0758 1,0830 -0,66% +0,52%

Dlr/Yen 130,75 130,81 -0,05% -0,27%

Euro/Yen 140,69 141,73 -0,73% +0,28%

Dlr/CHF 0,9183 0,9164 +0,21% -0,66%

Euro/CHF 0,9881 0,9925 -0,44% -0,14%

Stg/Dlr 1,2217 1,2285 -0,55% +0,99%

Indice $ 103,1140 102,5320 +0,57% +7,22%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1986,77 1993,50 -0,34% +30,97%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 137,92 +0,88

Bund 10 ans 2,13 +0,00

Bund 2 ans 2,40 +0,02

OAT 10 ans 2,66 -0,00 +52,90

Treasury 10 ans 3,37 -0,04

Treasury 2 ans 3,76 -0,05

PETROLE

Cours Précéden Var Var.% YTD

t

Brut léger US 69,16 69,96 -0,80 -1,14% +12,99%

Brent 74,91 75,91 -1,00 -1,32% +13,45%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)