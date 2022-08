L'Europe finit dans le rouge après la publication des indices PMI

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont de nouveau terminé en baisse mardi tandis que Wall Street évoluait dans le désordre à mi-séance dans un contexte de crainte d'une récession, les indices PMI mensuels dans la zone euro comme aux Etats-Unis ayant montré une nouvelle contraction de l'activité économique.

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,26% à 6.362,02 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,61% et le Dax allemand a cédé 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,16%, le FTSEurofirst 300 de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,42%.

L'activité économique dans la zone euro s'est contractée pour le deuxième mois consécutif en août avec un indice PMI composite à 49,2, le chiffre le plus faible enregistré depuis février 2021, tandis qu'au Royaume-Uni, elle a nettement ralenti avec un indice PMI composite à 50,9 après 52,1 en juillet.

Aux Etats-Unis, l'activité a plongé ce mois-ci à son niveau le plus bas en 18 mois, l'indice PMI composite étant ressorti à 45,0 contre 47,7 en juillet, dans un contexte d'affaiblissement de la demande et de resserrement monétaire sur fond d'inflation record.

Les ventes de logements neufs ont quant à elles chuté en juillet de 12,6%, à 511.000 unités, a annoncé mardi le département américain du Commerce.

Ces statistiques ont poussé les investisseurs à s'éloigner des actifs risqués avant l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, vendredi au symposium annuel de Jackson Hole.

VALEURS EN EUROPE

Sur le Stoxx 600 paneuropéen, les ressources de base (+2,55%) et l'énergie (+3,15%) ont enregistré les plus fortes progressions sectorielles. Ces deux compartiments ont été soutenus par les inquiétudes sur l'offre, l'Arabie saoudite ayant évoqué une possible diminution de sa production de pétrole tandis que l'arrêt pour maintenance du gazoduc Nord Stream 1 fait craindre une suspension plus longue dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le sidérurgiste ArcelorMittal et le pétrolier TotalEnergies ont pris la tête du CAC 40 avec des gains respectifs de 3,02% et de 3,24%.

Côté baisse, Dassault Systèmes a reculé de 2,4%, dans le sillage du repli du compartiment technologique, sensible à l'évolution des taux d'intérêt.

Ailleurs en Europe, le groupe allemand Uniper a avancé de 4,02% après avoir annoncé le redémarrage de la centrale à charbon de Heyden 4, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en prévision de l'arrêt de Nord Stream 1.

Ryanair a pris 1,96% à la faveur de la révision à la hausse de son objectif de passagers pour son exercice annuel.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,38%, le Standard & Poor's 500 est quasiment stable et le Nasdaq avance de 0,16% à la faveur d'achat à bon compte après la forte baisse lundi des valeurs technologiques.

Amazon et Tesla gagnent respectivement 0,33% et 1,61%.

Dans l'actualité des entreprises, Macy's bondit de 5,47%, le bénéfice trimestriel du groupe de grands magasins ayant dépassé les attentes, tandis que Zoom Video Communications chute de 15% après l'abaissement de ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires dans un contexte de recul de la demande et d'intensification de la concurrence.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'euro remonte à 0,9974 dollar (+0,33%) après avoir touché en séance un nouveau plus bas de plus de 20 ans à 0,99005. La monnaie unique s'est redressée après la statistique des ventes de logements neufs aux Etats-Unis.

Le dollar, qui évoluait à un plus haut depuis la mi-juillet face aux autres grandes devises, cède 0,62% après cette statistique.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de près de quatre points de base à 2,9961% après un plus haut de cinq semaines à 3,039%.

"Les données indiquent une contraction majeure, montrant que l'économie s'est rapidement affaiblie, ouvrant la voie au scénario que la Fed pourrait ne pas être aussi agressive (que prévu)", explique Edward Moya, analyste chez OANDA.

En Europe, les rendements ont également réduit leurs gains en clôture: celui du Bund allemand à dix ans a pris environ deux points de base à 1,32% tandis que le deux ans a reflué à 0,852% après avoir touché en séance un nouveau plus haut depuis fin juin à 0,941%.

PÉTROLE

Les prix pétroliers progressent, tirés par les déclarations du ministre saoudien du Pétrole, qui a rappelé que l'Opep avait les moyens de faire remonter les cours en baissant sa production.

Le baril de Brent prend 3,15% à 99,52 dollars le baril et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,41% à 93,44 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)