L’Europe et les Etats-Unis rangent leurs armes sur le conflit Airbus-Boeing, mais pas sur l’acier

Après dix-sept ans, c'est presque la fin du long feuilleton du conflit devant l’OMC entre l’Europe et les Etats-Unis sur les subventions accordées à Airbus et Boeing. Lors du premier sommet entre Joe Biden et les dirigeants de l’Union européenne, le 15 juin, les deux parties ont décidé de suspendre pour cinq ans leurs mesures de rétorsion mutuelles.