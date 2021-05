L’Europe et les Etats-Unis jouent la détente sur leurs conflits commerciaux

La hache de guerre n’est pas encore enterrée. Mais la désescalade se profile dans les tensions commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis. Bruxelles et Washington ont décidé de se mettre autour de la table pour régler leur conflit commercial sur l’acier et l’aluminium. Depuis 2018, l’ancien président Donald Trump avait imposé 25 % de droits de douanes sur les importations européennes d’acier et 10 % sur celles d’aluminium, en invoquant la sécurité nationale. Dans un geste de bonne volonté, Bruxelles a aussi renoncé à une nouvelle hausse de droits de douane prévue au 1er juin sur une série de produits américains, qui devait intervenir en rétorsion des surtaxes américaines.