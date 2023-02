L’Europe entraînée dans la guerre des semi-conducteurs entre les Etats-Unis et la Chine

La guerre des puces, qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine, menace-t-elle de s’étendre à l’Europe? A la fin du mois de janvier, les Pays-Bas et le Japon ont accepté de rejoindre le plan américain de restrictions d’exportation des technologies de semi-conducteurs vers la Chine annoncé en octobre 2022. «L’accord est secret, constate auprès de L’Usine Nouvelle Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l’Institut Montaigne, un think tank sur les politiques publiques en France. On n'en connaît toujours pas les détails, ni la façon dont les Pays-Bas et le Japon comptent le mettre en œuvre.»

