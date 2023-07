L'Europe encore dans le rouge avant l'emploi US

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent à nouveau vendredi en matinée, la résistance du marché de l'emploi américain ayant convaincu les marchés que les banques centrales augmenteront de nouveau leurs taux pour lutter contre l'inflation. À Paris, le CAC 40 perd 0,25% à 7.066,85 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,53% et à Francfort, le Dax cède 0,30%. L'indice EuroStoxx 50 baisse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,35% et le Stoxx 600 abandonne 0,37%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture en baisse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le S&P 500 et de 0,26% pour le Nasdaq.