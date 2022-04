Elles sont très répandues, mais nocives pour la santé. Six familles de substances chimiques sont visées par la feuille de route que la Commission européenne vient de publier. Élaboré dans le cadre de la révision de la législation européenne sur les produits chimiques, le projet consisterait à interdire progressivement, entre autres, les polychlorures de vinyle (PVC) ainsi que leurs additifs, tels que les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ou certains métaux lourds et les phtalates, mais aussi les retardateurs de flammes, les bisphénols et les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) dans les articles pour enfants comme les couches.

