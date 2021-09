L'Europe en nette hausse, la Fed et les PMI n'inquiètent pas

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Peter Nicholls Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse jeudi dans la matinée. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,86% vers 08h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,01% et à Londres, le FTSE avance de 0,4%. /Photo d'archives/REUTERS/Peter Nicholls

Ils ont aussi peu réagi aux indices d'activité PMI en Europe qui ont montré un net ralentissement de la croissance du secteur privé en septembre, lié notamment aux difficultés dans la chaîne d'approvisionnement.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,86% à 6.693,95 points vers 08h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,01% et à Londres, le FTSE avance de 0,4%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'adjuge 1,03%, le FTSEurofirst 300 prend 0,92% et le Stoxx 600 progresse de 0,98%.

La Fed a annoncé mercredi qu'elle pourrait "bientôt" réduire ses achats d'obligations sur les marchés et elle envisage une première hausse de taux plus tôt que prévu, neuf de ses 18 principaux responsables jugeant que le coût du crédit pourrait devoir augmenter en 2022.

Cette inflexion plus "faucon" du discours de la banque centrale des Etats-Unis n'a pas pour autant fait trembler les opérateurs de marché: les indices actions américains ont fini en hausse de l'ordre de 1% et les futures signalent une poursuite de la tendance positive ce jeudi.

"La Réserve fédérale semble avoir pour l’instant réussi son pari d’annoncer le retrait graduel de son soutien à l’économie et aux marchés sans générer de stress ni de remontée des taux d’intérêt", observe Valentin Bissat, économiste et stratégiste de Mirabaud.

En Europe, l'ensemble des secteurs évolue en territoire positif, la plus forte hausse revenant à la technologie (+1,76%). Les "utilities", les banques, les services financiers ou encore l'automobile et la distribution gagnent tous plus de 1%.

En tête du Stoxx 600, Faurecia bondit de 6,89%, la révision à la baisse des objectifs pour 2021 étant perçue par le marché comme une clarification bienvenue sur les perspectives dans le contexte de pénurie mondiale de puces électroniques.

Il entraîne dans son sillage les autres équipementiers Valeo (+5,96%) et Plastic Omnium (+4,05%).

(Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)