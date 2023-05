L'Europe en hausse avec le luxe et les banques

À Paris, le CAC 40 prend 0,63% à 7.428,35 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,33% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,34%, le FTSEurofirst 300 de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,35%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,35% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,2% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le désordre marquée notamment par une nouvelle défiance envers les banques régionales, PacWest Bancorp ayant plongé de près de 23%.

En Europe, les valeurs du luxe sont recherchées après les résultats trimestriels de Richemont qui ont dépassé les attentes. L'action du groupe suisse monte de 4,68% après avoir atteint un record historique à 158,30 francs suisses, entraînant dans son sillage Kering et LVMH qui gagnent respectivement 1,76% et 1,02%.

Le compartiment bancaire, en hausse de 0,66%, participe également à l'embellie des marchés d'actions, Société générale (+0,87%) ayant globalement fait mieux que prévu au premier trimestre. BNP Paribas et Crédit agricole avancent respectivement de 1,48% et 1,69%, tandis que Barclays, Commerzbank, Unicredit sont également en hausse.

Sur le SBF 120, Scor bondit de 8,24% après l'annonce d'un bénéfice net de 311 millions d'euros au premier trimestre contre une perte nette il y a un an. Orpea en revanche chute de 5,25% après la publication d'une perte de 4,03 milliards d'euros pour l'exercice 2022.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs gardent un oeil sur les chiffres de l'inflation en zone euro qui seront publiés la semaine prochaine et son impact sur la trajectoire des taux d'intérêt. En France, l'inflation a été confirmée vendredi à 6,9% en avril sur un an, tout comme en Espagne, où elle est ressortie inchangée à 3,8% sur un an, selon les données définitives officielles.

Concernant la conjoncture, l'économie britannique a affiché une croissance de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année par rapport au quatrième trimestre 2022.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)