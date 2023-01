L’Europe du cloud se rebiffe contre Microsoft

Le Cispe, association de fournisseurs de cloud d’infrastructure en Europe, a déposé auprès de la Commission européenne une plainte contre Microsoft pour abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles. Il rejoint trois acteurs européens du cloud, dont le français OVHcloud et l’italien Aruba, qui s’étaient déjà conjointement plaints devant Bruxelles des pratiques du géant américain du numérique. Microsoft a la particularité d’être à la fois éditeur de logiciels et fournisseur de cloud.

