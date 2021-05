L’Europe doit investir massivement pour regagner son autonomie dans les puces, estime le BCG

L’heure d’un retour à une politique industrielle européenne forte dans les puces électroniques a sonné. Un rapport du Boston Consulting Group (BCG) réalisé pour le compte de la SIA, l’association de l’industrie des semi-conducteurs, met en lumière la faiblesse de l’Europe et souligne l’urgence d’agir collectivement au niveau de l’Union européenne pour gagner de l’autonomie dans ce secteur industriel clé. "Les semi-conducteurs deviennent aujourd’hui plus importants que jamais, affirme à L’Usine Nouvelle François Candelon, directeur associé senior au BCG. Ils sont au cœur de la croissance de la prochaine décennie qui sera tirée par l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la 5G et plus tard par la voiture autonome. Sans eux, rien ne pourra se faire. C’est pourquoi il est vital de disposer d’une position forte dans ce domaine. C’est une question majeure de développement économique mais aussi de souveraineté. "