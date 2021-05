L’Europe déploie de gros moyens pour devenir un champion du calcul intensif

EuroHPC, l’entreprise qui incarne l’Europe du calcul intensif, franchit une nouvelle étape dans son développement. Après sa création en 2018 par 22 pays européens, dont la France, elle a désormais un lieu et des locaux en propre. Son siège social a été inauguré ce 3 mai 2021 à Luxembourg par son directeur général, Anders Dam Jensen, et le président de son conseil de gouvernance, Herbert Zeisel, en présence de Thierry Breton, Commissaire chargé du Marché intérieur, Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, et Franz Fayot, ministre de l'Économie.