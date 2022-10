«L'Europe dépendra encore de la Chine en 2030 pour ses batteries», estime Christophe Pillot, directeur d’Avicenne Energy

L’Usine Nouvelle - En 2021, vous souligniez l’explosion des projets de giga-usines de batteries en Europe. Quelle est la principale tendance à retenir cette année ?

Christophe Pillot, directeur du cabinet Avicenne Energy - Les projets de gigafactories continuent de se multiplier en Europe. Par contre, même si tous ces projets aboutissent (ce qui est loin d’être vraisemblable), nous serons encore dépendants de la Chine en 2030 en raison de la croissance du marché encore plus rapide que nous l’avions prévu. Cela a aussi entraîné une explosion des prix, notamment du carbonate de lithium, qui est déjà monté de 10 à 50 dollars le kilo, et dont certains imaginent qu’il pourrait atteindre les 100 dollars ! Tous les prix des matériaux ont augmenté, des métaux purs (lithium, cobalt, nickel…) aux composants (les cathodes et les anodes formées, l’électrolyte…).

