L'Europe dans le vert, espoirs sur la dette américaine

À Paris, le CAC 40 gagne 0,72% à 7.451,95 points vers 07h37 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,07% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 prend 0,58%, freiné par le plongeon de BT Group et de Burberry.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,79%, le FTSEurofirst 300 de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,44%.

Wall Street a fini en hausse de plus de 1% mercredi soir et l'Asie a aussi terminé dans le vert jeudi alors que les investisseurs ont été rassurés par les déclarations du président démocrate Joe Biden et du "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, qui ont réitéré leur détermination à trouver un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement.

Aux valeurs, BT plonge de près de 8%, après avoir fait état d'un flux de trésorerie annuel dans le bas de la fourchette de prévisions en raison d'une hausse des dépenses d'investissement. L'opérateur télécoms a dans le même temps annoncé qu'il supprimerait 55.000 emplois d'ici 2030.

Le groupe britannique de luxe Burberry est aussi sanctionné (-6,3%) en dépit de l'annonce d'une hausse de 16% de ses ventes à magasins comparables au quatrième trimestre, tirées par la Chine. La direction a toutefois jugé la situation dans la région Amériques "difficile", avec un ralentissement de l'activité.

A Paris, Trigano grimpe de 8% après l'annonce de ses résultats du premier semestre.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)