L'Europe dans le rouge, les taux d'intérêt inquiètent de nouveau

À Paris, le CAC 40 reflue de 0,94% à 7.296,61 points vers 09h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 perd 0,51% et à Francfort, le Dax abandonne 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 fléchit de 1,1%, le FTSEurofirst 300 de 1% et le Stoxx 600 de 0,87%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également une poursuite de la baisse à Wall Street avec un repli de 0,51% pour le Dow Jones, de 0,67% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,88% pour le Nasdaq au lendemain de la déception provoquée par les données sur les prix à la production et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Ces statistiques témoignent de la résistance de l'économie américaine alors que la Réserve fédérale (Fed) s'emploie à freiner la demande pour juguler l'inflation.

En zone euro, les prix à la production en Allemagne ont également augmenté plus que prévu en janvier sur un an, de 17,8%, tandis qu'en France, l'indice des prix à la consommation a été confirmé à 7,0% sur un an. En Grande-Bretagne, les ventes au détail au Royaume-Uni ont affiché une hausse surprise en janvier, de 0,5% sur un mois.

Toutes ces données renforcent la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire des banques centrales, le pic des taux d'intérêt étant évalué à plus de 5% aux Etats-Unis et à plus de 3,5% en zone euro contre respectivement 4,50%-4,75% et 2,5% actuellement.

Sur les marchés financiers, le compartiment des nouvelles technologies (-1,83%), très sensible à l'évolution des taux d'intérêt, accuse vendredi l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600.

De nombreuses publications de sociétés animent par ailleurs les échanges, avec notamment Hermès qui a annoncé vendredi une hausse de 22,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Le groupe de luxe recule cependant de 1,60%, les bonnes nouvelles étant déjà intégrées dans le cours selon des analystes de JP Morgan et Credit Suisse.

Les résultats et prévisions de Teleperformance,(-2,85%), lanterne rouge du CAC 40, de Safran (-0,52%) et d'Eutelsat (-5,70%) ont déçu, tandis que les réservations d'Air France-KLM (+8,07%) pour cette année sont saluées, tout comme le "net bookings" d'Ubisoft (+5,05%) sur le trimestre écoulé.

Ailleurs en Europe, Mercedes-Benz avance de 2,44% après un bénéfice annuel supérieur aux attentes. Le groupe allemand Uniper, qui anticipe un rebond de son bénéfice cette année, prend 0,48%. Le chimiste suisse Sika gagne 2,65%.

Côté baisse, les assureurs Allianz et Swiss Re abandonnent respectivement 3,14% et 1,31% après leurs publications financières.

