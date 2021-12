L'Europe dans le désordre avant les annonces de la Fed

© Regis Duvignau Les principales Bourses européennes, à l'exception de Londres, progressent en début de séance mercredi. À Paris, le CAC 40 gagne 0,73% vers 09h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,16% et à Francfort, le Dax avance de 0,45%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

À Paris, le CAC 40 gagne 0,73% à 6.945,59 points vers 09h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,16%, pénalisé par le repli des valeurs minières et pétrolières, et à Francfort, le Dax avance de 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,63%, le FTSEurofirst 300 de 0,5% et le Stoxx 600 de 0,45%.

Les marchés attendent la publication à 19h00 GMT des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à l'issue d'une réunion de deux jours.

Une accélération de la réduction des achats d'obligations de la Fed est largement anticipée par les investisseurs face à la flamblée de l'inflation.

"La Fed est susceptible d'accélérer le 'tapering' et de relever ses taux d'ici l'été, peut-être même avant, (...) si elle ne le fait pas, ce serait une surprise. Le variant Omicron n'interférera probablement pas avec son scénario", a déclaré Jorge Garayo à la Société générale.

En Bourse, Veolia gagne 1,50%, la Commission européenne ayant donné mardi son accord sous conditions au rachat de Suez.

Sanofi (-0,01%) est stable après avoir annoncé poursuivre jusqu'à début 2022 l'essai de phase III sur son candidat vaccin contre le COVID-19 développé avec GSK alors qu'il prévoyait la publication des résultats au T4 2021.

Le géant suédois de l'habillement H&M recule de 2,35% après la publication de ses résultats incluant un Ebit trimestriel inférieur aux attentes.

Cineworld plonge de 28,38% après qu'un tribunal canadien a demandé à l'opérateur de cinéma britannique de payer 1,23 milliard de dollars canadiens (848 millions d'euros) à son concurrent Cineplex à titre de dommages et intérêts pour avoir abandonné un projet de rachat.

Au niveau sectoriel, les compartiments des ressources de base et de l'énergie sont dans le rouge. TechnipFMC abandonne 2,98%, en queue de peloton du CAC 40. BP et Royal Dutch Shell cèdent 1,20% et 1,27% respectivement, tandis que Anglo American et Rio Tinto reculent de respectivement 1,78% et de 2,11%.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)