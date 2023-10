L'Europe compte éliminer les gaz fluorés d’ici à 2050

Mercredi 4 octobre, le Parlement européen et le Conseil européen ont conclu un accord provisoire visant à réduire l’usage des gaz fluorés d’ici à 2050. Cet accord, qui doit être entériné par les Etats et le Parlement européen, vise notamment à interdire, de manière progressive, la mise sur le marché de produits contenant des gaz à effet de serre fluorés (dits gaz F), une catégorie qui recouvre les hydrofluorocarbones (HFC), les perfluorocarbones (PFC), l’hexafluorure de soufre et le trifluorure d’azote.

[...]