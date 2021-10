L'Europe commence la semaine dans le calme

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance lundi. À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 6.728,40 points vers 08h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,28% et à Francfort, le Dax avance de 0,1%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 de 0,05% et le Stoxx 600 de 0,01%.

L'heure semble être à l'attentisme avec une semaine particulièrement chargée en événements qui s'ouvre marquée notamment par les résultats trimestriels de sociétés de premier plan, comme les technologiques Facebook, Alphabet ou Apple mais aussi en Europe Airbus, Unibail et Volkswagen.

La Banque centrale européenne (BCE), dont le Conseil des gouverneurs se réunit jeudi, devrait pour sa part maintenir sa posture accommodante mais tous commentaires de sa présidente Christine Lagarde sur l'inflation et les taux seront suivis avec attention.

Les banques centrales du Japon et du Canada doivent également faire leurs annonces de politique monétaire dans la semaine.

Côté indicateurs, le marché prendra connaissance entre autres de la première estimation de la croissance économique au troisième trimestre des Etats-Unis jeudi, du PIB trimestriel et de l'inflation en octobre en zone euro vendredi.

En Bourse, les secteurs des ressources de base (+0,91%) et de l'énergie (+0,87%) signent les plus fortes hausses en Europe, portés respectivement par la progression des cours du pétrole au plus haut depuis plusieurs années et la hausse des prix du cuivre.

A Paris, TechnipFMC (+3,30%) est en tête du CAC 40, devant ArcelorMittal (+2,08%).

Unicredit perd 1,3% après avoir mis fin conjointement avec le gouvernement italien aux négociations sur le rachat de Monte dei Paschi dont l'action recule de 3,9%.

La banque espagnole Sabadell prend 4,01% après que son conseil d'administration a rejeté une offre de Co-operative Bank pour l'acquisition de sa filiale britannique TSB.

Toujours dans l'actualité des banques, HSBC a pris 1% en séance avant d'effacer ses gains à Londres après avoir annoncé un bond de 74% de son bénéfice avant impôts au troisième trimestre et un programme de rachat d'actions.

Le sidérurgiste suédois SSAB gagne 3,21% après avoir annoncé un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes grâce à la hausse des prix de l'acier.

