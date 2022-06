L’Europe capte près de la moitié du marché mondial des microcontrôleurs

L’Europe pèse une quantité négligeable dans les microprocesseurs et autres circuits intégrés avancés de traitement. Elle se rattrape dans une famille particulière de circuits intégrés numériques : les microcontrôleurs. Sur un marché mondial estimé par le cabinet IC Insights à 20,2 milliards de dollars en 2021, les trois ténors européens de puces, l’allemand Infineon, le franco-italien STMicroelectronics et le néerlandais NXP, s’arrogent 47,3% du gâteau. Leur poids était de 36% en 2016. En cinq ans, ils ont gagné plus de onze points de part de marché.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]