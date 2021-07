L'Europe boursière devrait entamer dans le rouge une semaine chargée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les principales Bourses européennes sont attendues lundi en baisse à l'ouverture. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ouvrirait en baisse de 0,57%. Les contrats à terme signalent un repli de 0,56% pour le Dax à Francfort, de 0,47% pour le FTSE à Londres et de 0,67% pour l'EuroStoxx 50. /Photo d'archives/REUTERS/Regis Duvignau

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues lundi en baisse à l'ouverture alors que la semaine s'annonce particulièrement chargée avec une pluie de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques de premier plan sans oublier la réunion monétaire de la Réserve fédérale.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ouvrirait en baisse de 0,57%. Les contrats à terme signalent un repli de 0,56% pour le Dax à Francfort, de 0,47% pour le FTSE à Londres et de 0,67% pour l'EuroStoxx 50.

Après avoir progressé la semaine dernière grâce à de bons résultats et prévisions d'entreprises ainsi qu'à la perspective d'une politique ultra-accommodante pour une longue période de la Banque centrale européenne, les marchés devraient caler en ce début de semaine, qui s'annonce comme l'une des plus chargée du trimestre.

Les investisseurs suivront de près les publications des géants LVMH, Apple, Amazon, Boeing et Deutsche Bank, entre beaucoup d'autres.

Alors qu'un peu plus d'un cinquième des sociétés du S&P-500 ont publié leurs résultats, 88% d'entre elles ont fait mieux que le consensus.

"Il nous semble probable que l'optimisme sur des prévisions de bénéfices en hausse, qui a tant soutenu le marché boursier, s'estompe", a déclaré Oliver Jones, économiste senior chez Capital Economics.

Les intervenants de marché réagiront mercredi aux annonces de la Réserve fédérale après sa réunion monétaire de deux jours.

Cette réunion ne devrait pas accoucher d'annonces spectaculaires mais la Fed est attendue sur de possible éclaircissement concernant le calendrier du ralentissement des rachats de titres sur le marché.

L'agenda macroéconomique sera également riche avec notamment la croissance économique au deuxième trimestre et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street indiquent une ouverture en baisse de 0,1% à 0,4% après une séance vendredi marquée par des plus hauts de clôture, portée par les grosses capitalisations et par les résultats jugés encourageants de plusieurs spécialistes des réseaux sociaux.

L'indice Dow Jones a gagné 0,68% à 35.061,55 points, le S&P-500 a pris 1,01% à 4.411,79 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,04% à 14.836,99 points.

Aux valeurs, Twitter, a gagné 3,05% et Snap 23,9% après avoir fait part de résultats meilleurs qu'attendu, emmenant dans leur sillage Facebook (+5,30%).

Contre la tendance, Intel a chuté de 5,29% après des prévisions jugées décevantes.

EN ASIE

Les marchés chinois sont en net repli, le secteur de l'éducation étant lourdement pénalisé par une nouvelle réglementation de Pékin qui interdit aux entreprises de soutien scolaire de réaliser des bénéfices sur les matières fondamentales dans le but d'alléger les pressions financières sur les familles.

Le CSI 300 recule de 3,56%, au plus bas depuis mai, l'indice composite de Shanghai de 2,72% et l'indice Hang Seng à Hong Kong de 3,26%, au plus bas depuis fin décembre.

Le sous-indice CSI de l'éducation chute de 10,26% et celui de la technologie à Hong Kong de 6,41%.

Les actions sont en outre pénalisées par des informations de presse selon lesquelles la Banque populaire de Chine a demandé aux banques de Shanghai de relever le taux des prêts hypothécaires pour les primo-accédants.

Le MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est tombé au plus bas depuis début janvier.

La Bourse de Tokyo est en hausse, rattrapant son retard après être restée fermée pendant quatre jours, mais si les gains se réduisent de peur qu'une hausse des cas de COVID-19 au Japon ne freine la reprise économique.

L'indice Nikkei gagne 0,94% à l'approche de la clôture après avoir pris jusqu'à 1,77% en début de séance.

TAUX/CHANGES

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains prend plus de deux points de base dans les échanges en Asie, à 1,2545%.

L'indice mesurant le dollar contre un panier de devises de référence cède 0,09% et l'euro est peu changé face au billet vert, autour de 1,178 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent avec les inquiétudes sur le COVID: le baril de Brent perd 0,67% à 73,6 dollars et celui de brut léger américain 0,72% à 71,55 dollars.

MÉTAUX

Le prix du cuivre a atteint un pic de près de six semaines à 9.665 dollars la tonne alors que les investisseurs délaissent le marché des actions et que les inondations en Chine relancent des inquiétudes quant à l'offre.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)