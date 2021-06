L'Europe attendue stable après Powell et avant les PMI

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Charles Platiau Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mercredi. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien prendrait 0,08% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,02% pour le FTSE à Londres, de 0,03% pour le Dax à Francfort et de 0,1% pour l'EuroStoxx 50. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mercredi après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine affirmant que l'institution ne se hâtera pas de relever ses taux pour répondre aux craintes d'emballement inflationniste.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien prendrait 0,08% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,02% pour le FTSE à Londres, de 0,03% pour le Dax à Francfort et de 0,1% pour l'EuroStoxx 50.

Aux Etats-Unis, Jerome Powell, lors d'une audition au Congrès mardi soir, a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant seulement sur des craintes sur l'inflation.

"Nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres", a-t-il indiqué, ajoutant que la récente hausse des prix était due à l'impact de la réouverture de l'économie sur certaines catégories.

Le président de la Fed "a adopté une position plus équilibrée par rapport au récent discours plus 'hawkish'", a déclaré Anderson Alves chez ActivTrades, en référence au changement de ton de l'institution qui a signalé mercredi dernier qu'elle pourrait relever ses taux dès 2023.

La matinée sera animée par les indices PMI "flash" européens, qui donneront de premières indications sur l'évolution de l'activité du secteur privé en juin.

A WALL STREET

Mardi, la Bourse de New York a fini dans le vert après les commentaires jugés rassurants de Jerome Powell, avec un record en clôture pour le Nasdaq sous l'effet des gains enregistrés par les géants technologiques, alors que les investisseurs ont effectué une rotation vers les titres à forte croissance.

Le Dow Jones a gagné 0,20% à 33.945,58 points, le S&P-500 a pris 0,51% à 4.246,44 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,79% à 14.253,27 points.

Les contrats à terme de Wall Street suggèrent une ouverture en légère hausse ce mercredi, de l'ordre de 0,2%.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo (+0,01%) efface ses gains à l'approche de la clôture, le repli du secteurs des transports contrebalançant la progression des valeurs de croissance dans le sillage de Wall Street.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations gagne 0,8% et le SSE Composite de Shanghai 0,41%.

CHANGES/TAUX

Les commentaires de Jerome Powell ont contribué à faire baisser le dollar mardi soir. Mais le billet vert repart déjà à la hausse (+0,13%) contre un panier de devises internationales.

L'euro dans le même temps recule de 0,19% à 1,1915 dollars

Coté obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est peu changé, à 1,4716%, après avoir cédé près de trois points de base la veille.

PÉTROLE

Les cours pétroliers progressent après l'annonce de l'American Petroleum Institute d'un recul plus marqué que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui suggère ainsi un rééquilibrage entre l'offre et la demande avec la reprise des voyages en Europe et en Amérique du Nord.

Le baril de Brent gagne 0,6% à 75,26 dollars, après un pic de plus de deux ans à 75,37 dollars, et le brut léger américain prend 0,47% à 73,19 dollars.

(édité par Blandine Hénault)