L'Europe attendue sans relief après des "minutes" de la Fed sans surprise

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement jeudi à l'ouverture au lendemain de la publication des "minutes" de la Réserve fédérale qui confirment les attentes des marchés sur la poursuite de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Les premières indications disponibles indiquent une baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,12% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE à Londres et de 0,11% pour l'EuroStoxx 50.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi, a montré que la majorité des membres du Federal Open Market Committee (FOMC) jugeait "vraisemblablement approprié" de relever les taux d'un demi-point en juin et en juillet.

"Qu'est-ce que les minutes de la Fed nous ont appris que nous ne savions pas déjà ? Peu de choses, ce qui explique probablement la faible réaction du marché américain", a déclaré dans une note Michael Hewson chez CMC Markets.

"Les marchés se sont déjà habitués à l'idée d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base en juin et en juillet, et à d'autres hausses à venir, ainsi qu'à des discussions sur la possibilité de porter les taux au-delà du point neutre afin de limiter l'inflation supérieure à l'objectif", a ajouté l'analyste.

La séance pourrait être moins animée qu'à l'habitude en Europe en ce jeudi de l'Ascension, férié en France entre autres, mais les investisseurs surveilleront, à 12h30 GMT, la publication de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre. Après l'annonce en première estimation d'une contraction surprise de 1,4% en rythme annualisé, le consensus Reuters anticipe une révision en légère hausse, à -1,3%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication du compte rendu de la réunion de la Fed, montrant que ses dirigeants jugent l'économie américaine très dynamique, alors qu'ils cherchent à contrôler l'inflation sans provoquer de récession.

L'indice Dow Jones a gagné 0,60%, ou 191,66 points, à 32.120,28 points, le Standard & Poor's 500 a pris 37,25 points, soit 0,95%, à 3.978,73 points et le Nasdaq Composite a avancé de 170,29 points (+1,51%) à 11.434,74 points.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert.

Côté valeurs individuelles, Tesla et Amazon ont enregistré des gains, respectivement 2,6% et 4,9%, et contribué à la hausse du S&P-500 et du Nasdaq.

La chaîne de grands magasins Nordstrom a bondi de 14% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels.

Après la clôture, Nvidia a publié une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux attentes en raison notamment de la baisse attendue des ventes de puces pour le secteur des jeux vidéo. Le titre perdait près de 7% dans les transactions hors séance.

Le Nasdaq est ainsi indiqué en baisse de 0,51% à l'ouverture ce jeudi. Les contrats à terme donnent un repli de 0,08% pour le Dow Jones et de 0,21% pour le S&P-500.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei est peu changé (-0,2%), la progression des valeurs de l'aérien et du ferroviaire contrebalançant la baisse de celles du secteur des semi-conducteurs.

Sur les marchés chinois, le SSE Composite de Shanghai avance de 0,7% et le CSI 300 de 0,68% au lendemain d'une réunion entre le Premier ministre Li Keqiang, des hauts fonctionnaires gouvernementaux et des dirigeants provinciaux sur la stabilisation d'une économie au ralenti.

CHANGES/TAUX

Le dollar grappille un peu de terrain face à un panier de six devises internationales (+0,08%) mais reste proche du creux d'un mois atteint en début de semaine, et l'euro est stable à 1,0677 dollar.

Les rendements des emprunts d'Etat américains varient peu également dans les échanges en Asie: celui des bons du Trésor à dix ans s'affiche à 2,7523%, le deux ans à 2,502%.

PÉTROLE

Le prix du pétrole est soutenu une nouvelle fois par les spéculations sur un embargo européen visant le brut russe.

Le Brent gagne 0,46% à 114,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,59% à 110,98 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)