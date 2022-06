L’Europe a de la ressource dans ses anciennes mines

La demande mondiale de cobalt, de cuivre et de métaux indispensables pour les batteries électriques et les éoliennes va exploser. Et l’Europe dans tout cela ? Pour l’instant, elle importe la quasi-totalité de ses besoins. « Mais c’est faux de dire que l’Europe n’a pas de ressources minérales », pointe Mark Rachovides, le patron d’Euromines. Pour le lobby qui représente les groupes miniers à Bruxelles, l’Europe a surtout une connaissance limitée de son sous-sol. Si elle veut réduire ses dépendances stratégiques, elle va devoir relancer la prospection pour les matériaux dont elle a le plus besoin. « La géologie est une notion dynamique. Si nous avions cherché des terres rares il y a 200 ans, les gens n’y auraient vu aucune utilité », constate-t-il pour expliquer le faible nombre de gisements déjà identifiés.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]