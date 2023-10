L'ETI Axens prévoit une usine de matériaux de batteries avec le chinois Changyuan Lico dans les Hauts-de-France

Construire une chaîne de production de batteries de véhicules électriques en France n’est pas de tout repos. Au-delà de l’installation à marche forcée de giga-usines et de la recherche de sources sûres de métaux critiques, toute une chaîne de valeur entre en jeu dans la fabrication de ces bijoux technologiques. Au milieu, se trouvent les matériaux de cathode (CAM) et leurs précurseurs (p-CAM), une poudre de métaux, composée de nickel, de cobalt et de manganèse, à laquelle est ajouté du lithium. C’est cette mixture, indispensable en amont des usines de batteries mais quasi intégralement produite en Asie, que le groupe Axens souhaite fabriquer en France.

