L’Etat va investir 800 millions d’euros jusqu’en 2025 pour les biothérapies et la bioproduction

Emmanuel Macron, le président de la République, a fixé en octobre un objectif de 20 biomédicaments produits en France dès 2030, contre 3 aujourd’hui. L’ambition est de positionner la France comme un leader des médicaments biologiques issus des biotechnologies, c’est-à-dire basés sur l’utilisation du vivant, et non de la chimie, pour produire des molécules thérapeutiques d’intérêt. Ce qui regroupe la thérapie génique, les thérapies cellulaires, l’ingénierie tissulaire ou encore des anticorps complexes, qui permettent de traiter des pathologies graves, en premier lieu les cancers, et les maladies rares. Pour y parvenir, le gouvernement a dévoilé le 7 janvier une enveloppe d’environ 800 millions d’euros pour soutenir le développement en France de biothérapies et de la bioproduction, donc le réseau industriel capable de produire ces médicaments parfois extrêmement complexes.