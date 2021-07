L'Etat français rachète des titres d'Orano pour près d'un milliard d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Myrtille Delamarche L'Etat français détient désormais les deux tiers du capital d'Orano.

La nouvelle était attendue, mais reste un soulagement pour Areva SA, la holding du géant du nucléaire devenue structure de défaisance. Dans le cadre d'un décret paru au Journal Officiel mardi 6 juillet, l'Etat français va pouvoir acquérir 16,59% du capital d'Orano, auprès d'Areva SA et de la Caisse des Dépôts, pour un montant total de 994,1 millions d'euros.

Régler les contentieux avec EDF

Jusqu'à présent, le spécialiste du combustible nucléaire était détenu à 50% par la France, à 40% par Areva (dont 10% placés en fiducie auprès de Natixis et 10% placés en fiducie auprès de la Caisse des dépôts), et à hauteur de 5% chacun par les groupes japonais Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI). L'Etat a acté le rachat de plus de 31 millions d'actions, l'équivalent de 12% des parts d'Areva, pour plus de 719 millions d'euros, et de plus de 12 millions d'actions, représentant 4,59% des parts de la Caisse des dépôts, pour 275 millions d'euros.

Cet article est réservé aux abonnés

