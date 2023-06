L’Etat investit 2,9 milliards dans les semi-conducteurs, nouveau PIIEC sur la microélectronique… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

2,9 milliards d’euros pour la mégafab de STMicroelectronics

STMicroelectronics et GlobalFoundries ont signé le 5 juin un contrat avec l’Etat leur accordant une aide de 2,9 milliards d’euros (sur un investissement total de 7,5 milliards) pour leur mégafab de Crolles (Isère). L’usine atteindra une capacité maximale annuelle de production de 620 000 plaquettes de 300 mm de diamètre. Cette mégafab s’inscrit dans l’objectif du gouvernement de doubler la production française de semi-conducteurs d’ici à 2030. La moitié de l’usine est déjà construite et la production vient de démarrer.

Fibre Excellence Provence assure son autonomie énergétique

Productrice de pâte à papier écrue (250 000 tonnes par an), l’unité de Fibre Excellence Provence de Tarascon (Bouches-du-Rhône) a inauguré le 5 juin sa turbine à électricité verte Biowatt. L’entreprise a investi 53 millions d’euros dans ce projet qui lui permet à la fois d’assurer l’alimentation électrique de son usine et de réinjecter l’excédent sur le réseau public (15 à 50 GWh pourraient être réinjectés chaque année et générer ainsi un revenu supplémentaire pour l'unité). La turbine exploitera les résidus issus de la production de pâte à papier dans une logique d’économie circulaire.

Un nouveau PIIEC sur la microélectronique

La Commission européenne a approuvé le 8 juin le nouveau projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) visant à soutenir la recherche, l’innovation et le déploiement industriel des technologies de microélectronique et de communication sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs : des matériaux jusqu'à la conception et la fabrication des puces. Ce PIIEC implique 14 Etats membres (avec une soixantaine d'entreprises) et un investissement total de 21,8 milliards d’euros, dont 8,1 milliards de soutien public, pour développer 68 projets de R&D. Parmi les chefs de file du volet français figurent Airbus, Orange, Renault, STMicroelectronics, Soitec et Valeo. Les premiers résultats sont attendus en 2025.

L'usine Siniat d’Auneuil améliore son bilan environnemental

Spécialisée dans la production de plaques de plâtre, de cloisons et de profilés, l’usine Siniat (Groupe Etex) d’Auneuil (Oise) fait l’objet d’un plan d’investissement de 30 millions d’euros sur la période 2020-2025, pour rendre le site industriel plus vertueux en matière environnementale. Pièce maîtresse du dispositif, la mise en service début 2023 d’un nouveau séchoir permettant de réduire de 20% la consommation annuelle de gaz, et d’éviter l’émission de 5 900 tonnes de CO2, soit 20% des émissions actuelles de l’usine.

Genvia inaugure une ligne pilote de production d’électrolyseurs à Béziers

Filiale de Schlumberger et du CEA, Genvia a inauguré le 8 juin, dans l’usine SLB de Béziers (Hérault), sa ligne pilote automatisée d’électrolyseurs haute température à oxyde solide (technologie brevetée du CEA). Ces électrolyseurs seront destinés à produire de l’hydrogène décarboné. Co-développée avec Actemium (groupe Vinci), cette ligne installée à l’automne 2022 a dorénavant passé la phase de montée en cadence des processus. Sa capacité théorique débute à quelques mégawatts (MW) par an, puis sera augmentée progressivement jusqu’à une centaine de MW.

L’Etat veut allouer 8,6 milliards d’euros aux transports régionaux

Dans une interview accordée à la presse locale mardi 6 juin, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé vouloir dédier 8,6 milliards d’euros aux transports régionaux pour la période 2023-2027, en mettant l’accent sur le ferroviaire et les transports collectifs. Pour le ministre, ce montant est en hausse de 50% par rapport aux précédents contrats de plan Etat-Région (CPER) qui s’étalaient sur la période 2015-2022. Parmi les projets les plus attendus, le lancement des futurs RER métropolitains, pour lesquels 800 millions d'euros sont prévus, mais aussi l’investissement de 450 millions d’euros pour l’achat d’une vingtaine de nouveaux trains pour remplacer les vieux Corail sur la ligne Bordeaux-Toulouse-Montpellier-Marseille.

FM Industries - Sycrilor s’agrandit dans le Doubs

Fabricant d'articles métalliques pour le secteur du luxe (boucles de ceinture, éléments de maroquinerie, stylos…), le groupe FM Industries - Sycrilor débloque une enveloppe d’au moins 12 millions d’euros pour construire un nouveau bâtiment à Charquemont (Doubs). Déjà présent dans le département avec trois de ses sept sites, le groupe a trouvé un terrain à cinq kilomètres de son implantation aux Ecorces (Doubs). Le nouveau site, attendu pour le début d’année 2025, vise à accompagner la croissance de l’entreprise et devrait générer près de 200 nouveaux emplois.