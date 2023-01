L'État français serait prêt à soutenir le rééquilibrage de l'Alliance Renault-Nissan

Un accord était espéré pour la fin de l'année 2022. Force est de constater que les négociations sur l'avenir de l'Alliance Renault-Nissan prennent plus de temps que prévu. L'État français, actionnaire de Renault, tenterait de faciliter les discussions. En déplacement au Japon, le président de la République Emmanuel Macron aurait assuré au gouvernement japonais qu'il ne s'opposerait pas à un rééquilibrage des participations croisées entre les deux constructeurs, a rapporté le 10 janvier le quotidien Les Échos.

Vers un accord fin janvier?

Selon deux sources citées par le journal, le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a fait parvenir un courrier détaillé à ses homologues japonais du METI pour confirmer le soutien de l'État à cette réorganisation. «La perspective d'un accord entre Renault et Nissan semble enfin se concrétiser, et l'idée d'une annonce à la fin janvier commence même à être évoquée, à Paris mais aussi à Yokohama», avancent Les Échos.

Renault et Nissan avaient confirmé en octobre 2022 des discussions sur l'avenir de leur Alliance. Dans ce cadre, le constructeur japonais réclame un rééquilibrage du partenariat, qui passerait par la vente d'une partie des 43% que Renault détient dans Nissan. Cette participation serait ainsi ramenée au même niveau que les 15% détenus par le groupe japonais dans son partenaire français.

Au-delà des participations croisées, les discussions entre Renault et Nissan portent sur les projets industriels menés en commun. Mais le récent rapprochement entre Renault et Geely semble avoir ralenti l'avancée des négociations avec Nissan, notamment à cause des questions de propriété intellectuelle des technologies développées au sein de l'Alliance.

Avec Reuters (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)