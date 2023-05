L'Etat français deviendra l’unique actionnaire d’EDF le 8 juin

L'Etat français voit enfin la lumière au bout du tunnel. Il sera actionnaire unique d'EDF le 8 juin prochain, a annoncé mardi 23 mai le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur RTL, soit près d'un an après l'annonce de la renationalisation du fournisseur d'énergie. «L'Etat a repris 98% du contrôle d'EDF et le 8 juin, l'Etat aura 100% du contrôle d'EDF», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «Cela va nous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR.» La renationalisation, pour un montant d'environ 9,7 milliards d'euros, doit permettre au gouvernement de piloter plus librement le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français dévoilé le 10 février 2022 par Emmanuel Macron.

Plusieurs mois de retard

L’Etat possédait avant le début de l’OPA 84% du capital de l’entreprise. Selon le calendrier prévisionnel, il devait détenir au moins 90% des actions d’EDF à la fin du mois d’octobre 2022 après une validation du projet par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un objectif finalement atteint en janvier 2023 car l’offre de l’Etat à 12 euros par action et 15,52 euros par obligation convertible (Oceane) a été contestée par des actionnaires minoritaires (représentant environ 1,5% du capital) qui estimaient ce prix trop bas.

Ces derniers ont déposé un recours contre l’autorisation accordée par l'AMF à l’Etat français pour réaliser son OPA auprès de la cour d’appel de Paris. Celui-ci a été rejeté le 2 mai car la justice a estimé que le projet avait été établi «dans le respect des principes d'égalité de traitement des actionnaires et de transparence du marché», et que le prix de l’offre était équitable. Le ministère de l’Economie et des Finances, qui avait indiqué en janvier qu'il ne bouclerait pas la procédure de renationalisation complète d'EDF avant que la justice ne rende sa décision sur ce recours, avait ensuite expliqué que l’offre allait être rouverte «du 4 au 17 mai 2023 (inclus) aux mêmes conditions financières».

Avec Reuters (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)