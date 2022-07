L’Etat dévoile sa feuille de route pour renationaliser EDF, l’opération estimée à 9,7 milliards d’euros

Les modalités de la renationalisation d’EDF sont désormais connues. L’Etat, qui détient à l’heure actuelle 83,88% du capital de l’entreprise publique, confirme mardi 19 juillet son intention d’acquérir la totalité des parts de l’entreprise qu’il ne détient pas via une offre publique d’achat simplifiée. «L’Etat a l’intention d’acquérir les 15,9% du capital d’EDF ainsi que 60% des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs)», explique le ministère de l’Economie dans un communiqué.

«La détention à 100% par l’Etat d’EDF va renforcer sa capacité à mener dans meilleurs délais et avec une efficacité maximale les projets en matière énergétique définis par le Président de la République dans son discours de Belfort, avec le double objectif d’investissement dans les renouvelables et le nouveau nucléaire», assure Bercy. L’opération devrait permettre à l’Etat «de reprendre le contrôle de l’activité régalienne de production d’électricité décarbonée, de renforcer le soutien de l’Etat à EDF, de garantir sa note financière et d’ouvrir avec plus de sérénité des chantiers de long terme».

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]