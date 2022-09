L'Etat britannique va injecter 700 millions de livres dans la future centrale nucléaire Sizewell C

Après avoir validé fin juillet 2022 le projet de centrale nucléaire EPR Sizewell C dans l'est de l'Angleterre, les autorités britanniques annoncent le 1er septembre investir prochainement 700 millions de livres (810 millions d'euros) dans le projet de centrale nucléaire Sizewell C, qui sera dotée de deux réacteurs EPR d’une puissance de 1 600 GW chacun. La nouvelle a été rendue publique par Boris Johnson, dans ce qui constitue sa dernière annonce majeure de politique intérieure avant de quitter ses fonctions de Premier ministre la semaine prochaine. Le gouvernement espère en outre que des investisseurs privés injecteront des fonds dans ce projet.

EDF va développer le futur site nucléaire dont il détient 80 % et a déclaré qu'il profiterait du fait d'être une quasi-réplique de la centrale d'Hinkley Point C, autre projet porté par l'énergéticien français en Grande-Bretagne mais qui multiplie les déboires. La centrale Hinkley Point C est désormais censée entrer en service en 2027, soit avec dix ans de retard sur le calendrier initial, avec en outre des surcoûts de plusieurs milliards de livres. Le chantier désormais estimé à 25-26 milliards de livres. Selon EDF, Sizewell C pourrait coûter environ 20% moins cher.

La Grande-Bretagne entend renforcer son indépendance énergétique alors que des millions de Britanniques pourraient avoir des difficultés à se chauffer cet hiver avec l'envolée des prix du pétrole et du gaz, alimentée par la guerre en Ukraine. Le développement du nucléaire est censé, à terme, réduire la dépendance du pays au gaz naturel, qui a contribué l'an dernier pour environ 45% à sa production d'électricité.

