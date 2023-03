L'Espagne veut devenir la championne de l'hydrogène vert

L’hydrogène vert n’a pas encore démontré sa viabilité économique - il coûte quatre fois plus cher à produire que l’hydrogène gris - mais l’Espagne est déjà gagnée par une fièvre d’investissements dans un secteur qui n’en est qu’à ses premiers pas. Dans le sud du pays, à Cadix et Huelva, 3 milliards d’euros sont investis par le groupe Cepsa pour créer l’"Andalusian Green Hydrogen Valley". Les deux usines, d’une capacité de 2GW, deviendront d’ici 2027 le plus grand site de production d’hydrogène vert en Europe. Cepsa va investir également 2 milliards d’euros pour construire des champs de panneaux solaires et d’éoliennes qui produiront l’énergie renouvelable nécessaire pour alimenter le processus d’électrolyse. Le hub andalou contribuera à décarboner l’industrie et les transports en réduisant les émissions de CO2 de 6 millions de tonnes par an.

